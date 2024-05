Alessia Marcuzzi: fidanzato, marito e flirt/ Da Valerio Morabito, Simone Inzaghi a Paolo Calabresi Marconi

Alessia Marcuzzi, gli ex amori: da Valerio Morabito a Simone Inzaghi

La vita sentimentale di Alessia Marcuzzi è stata da sempre al centro del gossip. La ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha vissuto diverse storie d’amore tralasciando i vari flirt che le sono stati affibbiati negli ultimi anni, uno su tutti quello con Stefano de Martino. Gossip e pettegolezzi a parte, la Marcuzzi ha avuto diversi amori ed ex fidanzati, alcuni noti ed altri meno noti. Dal 1996 al 1999 è stata fidanzata con Valerio Morabito, produttore cinematografico legato in passato anche a Martina Colombari. I due sono rimasti grandi amici e qualche anno fa sono stati immortali insieme sull’Isola d’Elba. Nella vita della Marcuzzi poi è arrivato Simone Inzaghi. Una storia durata dal 2000 al 2002 e suggellata anche dalla nascita del primo figlio Tommaso.

Nonostante la nascita del primo figlio, Alessia e Simone si sono lasciati e qualche anno dopo la conduttrice si è fidanzata con Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea con cui è stata legata dal 2005 al 2009. Poco dopo una storia di circa un anno con Pietro Sermonti.

Alessia Marcuzzi: il fidanzato Francesco Facchinetti e il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi

Tra gli amori più importanti di Alessia Marcuzzi c’è sicuramente quello vissuto con Francesco Facchinetti. I due sono stati insieme dal 2010 al 2012 e dal loro amore è nata la figlia Mia. L’annuncio della fine dell’amore è arrivato poco dopo il battessimo della figlia, anche se i due sono grandi amici e trascorrono spesso le vacanze insieme con la loro famiglia allargata. Infine arriviamo al 2013 anno in cui Alessia si innamora del produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. Un matrimonio durato 8 mesi fino alla crisi scippata nel 2020 che ha portato la coppia a dirsi addio nel 2022.

“Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni” – scrisse la Marcuzzi annunciando la fine del matrimonio.











