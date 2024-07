Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi Marconi non sono tornati insieme “È single”/ Gossip smentito

Alessia Marcuzzi, nessun ritorno di fiamma con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi: ultime indiscrezioni

Nei giorni scorsi il magazine Chi ha lanciato il clamoroso scoop su Alessia Marcuzzi tornata insieme all’ex marito Paolo Calabresi Marconi. Nel dettaglio riportava: “Al party per l’anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi (in splendida forma) è apparsa con il suo ex marito Paolo Calabresi Marconi che non l’ha mai persa di vista. I due sono stati inseparabili, pur non avendo voluto posare insieme per il fotografo. Ritorno di fiamma?” Adesso invece è arrivata la smentita del ritorno di fiamma o meglio è lo stesso magazine a smentire se stesso. Nel numero in edicola a partire da oggi ha beccato la bellissima conduttrice godersi la vacanze a Formentera sottolineando che è single.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono tornati insieme? "Inseparabile dall'ex marito"/ Gossip acceso

Parlando di ‘Colpo di fulmine’, storico programma che l’ha lanciata, Chi ha sottolineato come Alessia Marcuzzi nella sua vita ha avuto tre relazioni importanti. Il primo con l’ex calciatore Simone Inzaghi, padre del figlio Tommaso, poi con Francesco Facchinetti, da cui è nata la figlia Mia ed infine con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi. I due si sono separati due anni fa e non ci sono indizi e dichiarazioni che facciano supporre che siano ritornati insieme. “Alessia è single, ha messo i sentimenti in pausa. Solo un colpo di fulmine può riaccenderla” si legge sul magazine che poi aggiunge che nella sua vita per ora al primo posto ci sono i figli e subito il lavoro. Insomma non solo non c’è nessun ritorno di fiamma con l’ex marito ma all’orizzonte non c’è neanche un nuovo fidanzato per Alessia Marcuzzi.

Tale e Quale Show 2024: "Alessia Marcuzzi in giuria al posto Loretta Goggi"/ Scelta fatta per Carlo Conti?

Alessia Marcuzzi lontana dal gossip ma pronta per il ritorno in tv con un nuovo programma

Lontana dal gossip, e dalle voci di un nuovo fidanzato e del ritorno di fiamma con l’ex marito Paolo Calabresi per Alessia Marcuzzi da settembre inizierà un periodo lavorativamente intenso. Sarà protagonista della prima serata di Rai1 con il ruolo di giudice in Tale e Quale Show, prendendo il posto che per tante edizioni è stata di Loretta Goggi. E poi le sarà affidato anche un nuovo programma, sempre nel prime time, dopo il discreto riscontro avuto da Boomerissima che ha segnato il suo rientro nella tv pubblica.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti perché si sono lasciati?/ "Incompatibilità caratteriali e..."

Tuttavia sul nuovo programma in tv di Alessia Marcuzzi non si hanno molte informazioni. Fa sapere Dagospia che potrebbe tornare nella prossima stagione televisiva con un altro format, sempre dedicato alla seconda serata, di cui però non si hanno dettagli a riguardo. Invece, qualche mese fa, TvBlog ha anticipato la notizia di un nuovo possibile show per Marcuzzi, pensato per il prossimo autunno: sarebbe prodotto da Fremantle Media, anche se nessun dettaglio è finora trapelato. In attesa di scoprirne di più sul suo nuovo programma Alessia Marcuzzi si gode l’estate a Formentera con una forma fisica perfetta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA