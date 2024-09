Alessia Marcuzzi incanta con il fisico mozzafiato

Alessia Marcuzzi, a 51 anni, è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Più passano gli anni e più la conduttrice incanta i fan con la sua bellezza mozzafiato. Le foto in costume che pubblica sui social manda puntualmente in delirio i suoi followers che la inondano sempre di tantissimi complimenti, ma qual è il segreto i bellezza della conduttrice? Alessia, dotata di un ottimo patrimonio genetico, dedica tempo al proprio fisico non trascurando l’alimentazione e l’allenamento.

La Marcuzzi, infatti, pratica il Gyrotonic. Si tratta di un allenamento completo e articolato che si basa su movimenti movimenti derivati da nuoto, danza, yoga e Tai Chi che vengono effettuati attraverso l’ausilio di macchinati specifici.

Alessia Marcuzzi e la dieta

Alessia Marcuzzi, però, essendo anche una persona molto dinamica, ama anche praticare il kickboxing con cui tonifica gambe e glutei. Inoltre, lee piace praticare sport come pilates e adora fare lunghe camminate. Alessia, inoltre, sta molto attenta anche all’alimentazione scegliendo cibo sano. Inoltre, soffrendo di gastrite come ha raccontato lei stessa a Che tempo che fa “gira con la bresaola in borsa, contro gli attacchi di fame”.

Insomma, buona alimentazione e allenamento costante sono alla base della perfetta forma fisica della conduttrice che, pur avendo 51 anni anagraficamente, ne dimostra davvero molto meno.