Alessia Marcuzzi gela Francesca Fagnani: “Sei stata sostituita in Rai”/ “Ora conduco io”: cos’è accaduto

Alessia Marcuzzi, lo scherzo a Francesca Fagnani: cos’è accaduto

Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani sono state protagoniste di un simpatico siparietto sui social. I due volti Rai sono ormai pronte a ritornare in tv. Alessia Marcuzzi con la seconda stagione di Boomerissima, mentre Francesca Fagnani con le nuove puntate di Belve. Prima di tornare al lavoro, come racconta IoDonna, le due colleghe hanno condiviso delle Stories di Instagram riguardo il loro incontro dietro le quinte degli studi di Viale Mazzini. E non sono mancati scherzi e battute tra le due.

Il divertente video ha inizio con Francesca Fagnani che si accinge ad entrare nel suo camerino. La conduttrice di Belve non nasconde il suo entusiasmo per il ritorno in tv. Queste le sue parole: “Che bello, qui si riparte e finalmente sulla porta hanno messo il mio nome e non quello di Nino Frassica”. Aperta la porta c’è però una sorpresa: nel suo camerino c’è Alessia Marcuzzi. Fagnani, con la faccia stupita, ascolta le parole di Alessia Marcuzzi: “Quindi, non te l’hanno detto?”. E, guardando il volto attonito della collega, precisa: “Cioè che sei stata sospesa e, quindi, sostituita e conduco io?”.

Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani, gag nei camerini degli studi Rai

La reazione della conduttrice di Belve non si fa attendere: “Che ho fatto?”. “Non lo so, questo me lo devi dire tu, se vuoi” le chiede la collega. La simpatica gag si conclude: “Comunque vieni, hai già il posto caldo al trucco, parrucco e costumi. Però, conduco io, c’è questo problema qui, quindi, vuoi fa’ qualcosa?”. Alla fine entrambe scoppiano a ridere, sottolineando la grande amicizia che va al di là dell’aspetto lavorativo.

