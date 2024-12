È rimasta sbigottita Francesca Fagnani quando il suo ospite nella puntata in onda martedì 10 dicembre, Teo Mammucari, si è alzato ed è andato via. Il conduttore tv ha deciso di abbandonare lo studio nel corso dell’intervista della bravissima giornalista, nel format tanto amato dai telespettatori. Nel corso delle riprese, infatti, il comico avrebbe deciso di alzarsi in piedi e lasciare a metà il lavoro, con annesso sbigottimento da parte della conduttrice di “Belve”. Ma cos’è successo e perché il suo collega ha deciso di lasciare la puntata, scatenando un polverone senza fine? Come sappiamo, Teo Mammucari non ha peli sulla lingua: per questo il conduttore, sempre molto diretto e senza filtri, ha deciso di abbandonare lo studio non appena la Fagnani gli ha rivolto una domanda a lui sgradita.

L’intervista, infatti, avrebbe preso una piega non gradita a Teo e per questa ragione avrebbe preferito andar via piuttosto che rispondere e proseguire nell’intervista. In particolare modo, sarebbero state le domande di Francesca Fagnani a far spazientire il personaggio televisivo, irritandolo particolarmente. Nonostante “Belve” abbia come funzione proprio quella di porre domande scomode, facendo mettere a nudo gli ospiti, sembrerebbe che lui non abbia accettato fino in fondo il format, andando via.

Perché Teo Mammucari ha lasciato “Belve”? Sgradite le domande sul passato?

La puntata di “Belve” con ospite Teo Mammucari andrà in onda oggi, 10 dicembre 2024, nonostante sia stata interrotta a metà. Sembrerebbe infatti che Teo sia andato via circa dieci minuti dopo l’inizio della registrazione. Solamente oggi, dunque, scopriremo perché il conduttore tv ha perso le staffe lasciando l’intervista a metà e Francesca Fagnani di sasso. Potrebbero essere state magari delle domande sul suo passato a far perdere la pazienza al conduttore romano, che da piccolo è stato abbandonato in collegio dalla mamma e in seguito ha rotto i rapporti anche con il fratello Alfredo, poi anche denunciato.