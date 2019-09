Alessia Marcuzzi/ “Ho abbracciato Serena Enardu perché l’ho vista soffrire” (Temptation Island Vip)

ALESSIA MARCUZZI: “QUANDO ANDREA IPPOLITI HA DETTO CHE IN CASA NATHALIE CALDONAZZO PARLA MALE DI ME…”

Alessia Marcuzzi torna in tv con la quarta puntata di Temptation Island Vip 2019 che si preannuncia ricca di colpi di scena. La conduttrice che, da martedì 1° ottobre tornerà in onda anche con la nuova stagione delle Iene che dedicherà un omaggio a Nadia Toffa, è pronta a schierarsi dalla parte delle donne esattamente come ha fatto nella scorsa puntata con Serena Enardu e Nathaly Caldonazzo. Sempre in prima fila per difendere i diritti delle donne, la Marcuzzi, nel corso del confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti non ha raccolto la provocazione di lui che ha svelato l’esistenza di alcuni commenti di Nathaly proprio su Alessia. La Marcuzzi, infatti, è andata oltre sostenendo la Caldonazzo nel momento più difficile, ma perchè ha avuto tale reazione? “Quando lui in modo poco elegante mi ha detto che la Caldonazzo, forse, parlava male di me in casa, io ho trovato poco elegante il gesto. Mi sono schierata in modo netto. L’abbraccio è stato anche un modo per zittire chi tentava, in quel momento, di denigrare un’altra donna” – ha spiegato la Marcuzzi a Spy. “Di sapere Nathaly cosa pensi di me a casa, poco mi importa, tutte noi facciamo battute. Chi se ne frega. In quel momento c’era in ballo qualcosa di più importante. Nathaly mi ha guardato, aveva bisogno del mio appoggio. Noi donne certe cose le sentiamo. Credo che in quel momento siano scomparse le telecamere”, ha aggiunto.

ALESSIA MARCUZZI E IL SOSTEGNO ALLE DONNE DI TEMPTATION ISLAND VIP

Nei panni di conduttrice di Temptation Island Vip 2019, Alessia Marcuzzi cerca di essere imparziale limitandosi a raccontare ciò che accade nel villaggio dei fidanzati e in quelle delle fidanzate. Di fronte alla sofferenza di una donna, però, Alessia ammette di non riuscire ad essere indifferente. E’ quanto accaduto nella scorsa puntata del programma dell’amore quando, nel vedere il dolore di Serena Enardu di fronte alla possibilità di perdere definitivamente l’amore del fidanzato pago, ha cercato di consolarla e incoraggiarla a non mollare. “Ho abbracciato Serena perché l’ho vista soffrire umanamente. Per me il dolore non ha differenze, pesi e misure. Quando una persona sta male, sta male punto e basta. Che sia in crisi per il suo amore, che sia vogliosa di riconquistare o convinta nel voler dire addio. Il mio abbraccio a Serena è avvenuto in modo spontaneo. Dinanzi a me ho avuto una donna che stava soffrendo e da donna le mie braccia sono scappate verso le sue lacrime”, ha spiegato la Marcuzzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA