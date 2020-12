Alessia Marcuzzi/ “In psicoterapia da un anno. Sento il tempo che passa”

Alessia Marcuzzi, conduttrice di “Tempation Island” e “Le Iene Show”, si reputa una donna fortunata tra lavoro e affetti, ma nonostante tutto ha sentito il bisogno di farsi aiutare da uno specialista per affrontare paure e fragilità: “È importante sapere cose di noi stessi. Da un anno ho pensato che potesse essermi utile un confronto con la psicoterapia, e come mi piace. Sono entusiasta”, ha raccontato al settimanale Grazia. La Marcuzzi, 48 anni, ha ammesso di guardare con preoccupazione la soglia dei 50 anni: “Sento tantissimo il tempo che passa, è un’età complicata avvicinarsi ai 50 anni. È difficile a livello interiore”. La conduttrice ha confessato di avere dei momenti di scoramento, ma di non riuscire sempre a chiedere aiuto: “Allora mi recupero da sola. Faccio come l’attrice Margot Robbie in ‘Tonya’: si mette davanti allo specchio prima di andare in pista, lei è una pattinatrice, e piange e ride e poi si trucca ed esce”.

ALESSIA MARCUZZI

Il 2020 è stato un anno difficile per Alessia Marcuzzi a livello personale con le clamorose voci, poi smentite, di un flirt con Stefano De Martino, che avrebbero causato la rottura definitiva tra il ballerino e Belen Rodriguez nonché una crisi personale tra la Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi. “Anche l’amore fa paura”, ha confessato la conduttrice a Grazia. E poi ha spiegato: “A me dell’amore piace la fiamma e questa cerco di tenerla viva. È un impegno lo so, sembra quasi una richiesta. Io non sono aggressiva, è il contrario: io sono romantica. La passione in amore è segno di grande romanticismo”. La Marcuzzi ha confessato anche che la sua psicoterapeuta l’aiuta a guardarsi da altre prospettive: “Mi ha detto: ‘Sembri un baobab, a testa in giù’. E da lì ho deciso di fare quella verticale che ho messo come foto del compleanno su Instagram…”.

