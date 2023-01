Alessia Marcuzzi/ “Io ballerina in ‘Boomerissima’? Luca Tommassini è il mio segreto”

Alessia Marcuzzi, impegnata nella conduzione del suo programma “Boomerissima” su Rai Due, è intervenuta a “Domenica In” nel corso della puntata di domenica 15 gennaio 2023. La presentatrice, durante la sua chiacchierata con Mara Venier, ha commentato la scelta effettuata in passato di lasciare temporaneamente il mondo della tv: “La pandemia ha cambiato un po’ tutti. Io sono fortunata, potevo permettermi di fermarmi e così ho fatto. Ho deciso di prendermi del tempo per me, curando altre cose e dedicandomi alla mia attività imprenditoriale. Nel mentre, ho continuato a scrivere e avevo già questo progetto in divenire (‘Boomerissima’, ndr)”.

ALESSIA MARCUZZI: "NON AVEVO MAI BALLATO IN VITA MIA, POI HO INCONTRATO LUCA TOMMASSINI E…"

Alessia Marcuzzi, attraverso il suo format, ha ammesso di essere riuscita anche a trasformarsi: “Non avevo mai ballato in vita mia, ad esempio. Invece, adesso voglio solo ballare, grazie al mio direttore artistico Luca Tommassini che è riuscito a farmi diventare ballerina“. Lo stesso Tommassini, entrato a sorpresa in studio, ha rivelato: “Io e Alessia ci siamo incontrati in estate, precisamente a luglio. Ci conoscevamo già, ma non così bene. Frequentandola, ho capito perché tutti la amano. Con me sta in sala prove tutti i giorni da luglio”.

