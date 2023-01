Alessia Marcuzzi torna a Mediaset? Il piano di Pier Silvio Berlusconi/ I rumors

Alessia Marcuzzi torna a Mediaset? La volontà di Pier Silvio Berlusconi

Alessia Marcuzzi in questo periodo sta vivendo una vera e propria rinascita, artistica ma anche professionale. La conduttrice, dopo l’addio a Mediaset, è infatti ritornata in Rai alla conduzione di un programma nuovo di zecca, Boomerissima, che ha debuttato su Rai1 martedì sera. Tuttavia qualcuno a Mediaset sembra sentire la sua mancanza e vorrebbe a tutti i costi riportarla in azienda: si tratta di Pier Silvio Berlusconi.

Il figlio del Cavaliere ha sempre apprezzato le doti artistiche di Alessia Marcuzzi e, per questo motivo, vorrebbe puntare nuovamente su di lei. A rivelarlo è il giornalista Alberto Dandolo nella rubrica Forse non tutti sanno che su Oggi, in cui svela che l’amministratore delegato di Mediaset vorrebbe attuare una serie di “importanti cambiamenti in alcune posizioni chiave della dirigenza“. E anche il versante artistico risentirà di queste novità: “A tal proposito si fa sempre più insistente la voce che il figlio del Cavaliere abbia come obiettivo quello di ‘riassumere’ Alessia Marcuzzi, da lui da sempre molto apprezzata“.

Alessia Marcuzzi e il debutto di Boomerissima su Rai2

Il possibile ritorno di Alessia Marcuzzi a Mediaset non sembra un’ipotesi del tutto remota, sebbene al momento la conduttrice abbia concentrato interesse ed energie altrove. Il ritorno in Rai ha rappresentato per lei un riscatto, una rinascita sotto l’aspetto professionale, e anche gli ascolti della prima puntata sono risultati abbastanza soddisfacenti. Indipendentemente da come si intendano interpretare i dati Auditel della prima di Boomerissima, il debutto è stato comunque un buon risultato per Rai2 che, proprio da questo show, potrebbe rinascere e ritornare ad importanti ascolti nella prima serata.

Nel corso della prima puntata di Boomerissima, Alessia Marcuzzi ha accolto numerosi ospiti in studio: dall’ex Francesco Facchinetti, con cui è stata protagonista di una piccola gaffe, sino a Tommaso Zorzi, Claudia Gerini ed Elettra Lamborghini. La conduttrice ha portato in tv una ventata di freschezza e novità con uno show divertente e all’insegna della musica, in un continuo e costante confronto intergenerazionale tra boomers e millenials.











