Giulio Raselli: “Fidanzata? Sono quasi pronto a dire chi è”/ “GF Vip trampolino, ma…”

Giulio Raselli, ex volto di Uomini e Donne, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang e andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 novembre 2022. Il primo aspetto affrontato nell’intervista è stato quello connesso agli affari di cuore: “A breve dirò tutto sulla mia situazione sentimentale. Nuova fidanzata? Sono quasi pronto a rivelare di chi si tratta. Cerco di aprirmi con più discrezione rispetto al passato, visto come sono andate le storie precedenti”.

Un anno fa Giulio Raselli stava per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, tanto da avere addirittura osservato il periodo di quarantena, ma all’improvviso non se ne fece più nulla. La televisione si ricorda ancora di lui? “Non è il fatto di essere dimenticati – ha risposto l’ex Uomini e Donne –. Sono convinto che una persona come me, con il mio carattere e con il mio modo di fare, non venga scordata. Inoltre, trovo che un reality show sia un trampolino di lancio per farsi conoscere meglio sotto tanti punti di vista”.

GIULIO RASELLI: “HO SEGUITO LA VICENDA ANTONELLA FIORDELISI SUI SOCIAL, È TUTTO MOLTO STRANO”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Giulio Raselli si è espresso anche in merito alle dinamiche connesse alla corrente edizione del Grande Fratello Vip, con particolare riferimento ad Antonella Fiordelisi e al “fidanzato-gate”. Infatti, entrando nella Casa la concorrente si era dichiarata single, anche se, alla luce degli ultimi sviluppi, pare non sia esattamente così. In merito a tale questione, Giulio Raselli ha detto: “Ho seguito un po’ tutto sui social, è tutto così strano. Ammettere di non avere il fidanzato e poi in realtà averlo è una cosa brutta”.

Infine, un riferimento conclusivo alla fede calcistica di Raselli: "Sono milanista e sono deluso da ieri sera. Il Milan sta andando bene, in generale: abbiamo passato i gironi di Champions League e siamo abbastanza in forma. Ci manca un po' di fiato, ma ieri è andata male: ero convinto che vincessimo in maniera piuttosto convincente con la Cremonese, invece…".











