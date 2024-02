“Maria De Filippi ai casting del Grande Fratello”/ La rivelazione dell’ex di Uomini e Donne Giulio Raselli

Giulio Raselli e l’aneddoto su Maria De Filippi a Uomini e Donne: “Mi ha chiesto di fare il tronista…”

Negli ultimi anni la presenza di personaggi diventati famosi grazie a Uomini e Donne nella Casa del Grande Fratello è sempre più frequente. A quanto pare però ai casting avrebbe partecipato anche Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne, ma non certo nelle vesti di possibile concorrente. A rivelare l’aneddoto è stato Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex gieffino, nel corso di un’intervista rilasciata a Rds Next e riportata da Isa e Chia.

Parlando del suo approdo a Uomini e Donne, Giulio ha raccontato un primo aneddoto riguardante la conduttrice. “Io sono sempre stato un fan di Uomini e Donne. Perché giocando a pallacanestro l’orario dalle 15 alle 16 ce l’avevo sempre libero.” ha esordito. “Quindi ho sempre guardato il programma e seguito corteggiatori e tronisti. […] Appunto perché guardavo Uomini e Donne ho sempre pensato di poter stare simpatico alla De Filippi. Questo perché il mio modo di fare era quello che poteva piacere alla conduttrice. A lei non piacciono i sottoni.”

Giulio Raselli: “Maria De Filippi presente ai miei casting del Grande Fratello”

In effetti Raselli ha fatto subito un’ottima impressione su Maria De Filippi, come lui rivela: “Mi ricordo ancora la volta che mi ha chiesto di fare il tronista. Ero in ufficio con lei a Roma e mi ha chiesto se volessi fare il tronista, io le ho detto ‘sono qua apposta’. Sono stato sincero. Da lì mi ha dato la possibilità di fare il tronista e la ringrazierò sempre.”

Ma è stata proprio Maria De Filippi a presentare Giulio Raselli ad Alfonso Signorini ai casting del Grande Fratello Vip. Ecco quanto ha infatti raccontato l’ex tronista: “Il mio provino per il Grande Fratello Vip? Ho un altro aneddoto di Maria per farvi capire com’è. Quando ho fatto i casting per il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini c’era anche lei. Era lì e in due minuti lei mi ha descritto perfettamente con atteggiamenti di cui neanche io ero consapevole”.

