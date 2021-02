Alessia Pellegrino, incinta la fidanzata di Giulio Pretelli/ Pierpaolo zio

Alessia Pellegrino è la fidanzata di Giulio Pretelli, il fratello minore di Pierpaolo Petrelli. Giulio ha appena comunicato a Pierpaolo che presto diventerà zio. Alessia Pellegrino infatti è incinta e aspetta un bambino da lui. In questi minuti il popolo social si è messo a caccia di informazioni sulla classe 2001 che ha fatto perdere la testa a Giulio Petrelli. Il gossip impazza ora che la coppia ha ufficialmente comunicato la bella notizia a Pierpaolo. Giulio ha spiegato che i suoi genitori sono preoccupati, ma che dimostrerà di essere un padre responsabile ed una guida anche per Alessia, giovanissima. La classe 2001 era un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo, prima del lieto annuncio di Giulio Petrelli durante la semifinale del Grande Fratello VIP. Dalle informazioni reperite in rete apprendiamo che Alessia Pellegrino vive a Roma, città di cui sarebbe anche originaria. Ha frequentato l’istituto tecnico commerciale “Nicola Garrone” con indirizzo turistico. Adesso si prepara a diventare mamma.

