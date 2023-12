Alessio asfalta Claudia a Uomini e Donne: “Donna gelosissima”/ “Manipoli le cose, per ora non torno indietro”

Alessio attacca Claudia a Uomini e Donne: lite in studio

Torna ad accendersi lo scontro a Uomini e Donne tra Alessio e Claudia. I due hanno avuto una frequentazione che ha però subito forti scossoni, eppure sembra che il sentimento non cessi d’esistere. Alessio infatti continua a lanciarle frecciate, sottolineando anche difetti che ha riscontrato in lei.

“Dieci giorni fa ero convinto di cosa stavo facendo. La rabbia mi scende e riemergono tutte le cose belle che avevamo fatto insieme, quindi in qualche modo mi metto in discussione. Poi però nella mia testa le so le cose che mi hanno portato a chiudere con lei. – ha dichiarato il cavaliere – Dunque al momento non voglio tornare con lei. Non posso passare sopra a degli atteggiamenti. Rispetto a quello che ho vissuto con lei in questo mese, tante sono le cose poco chiare…”

Alessio chiude con Claudia definitivamente? “Donna gelosissima”

Quando Claudia chiede ad Alessio quali sono queste cose poco chiare, lui fa subito notare che, fuori da Uomini e Donne, non ha mai voluto prendere la sua stessa struttura alberghiera, in modo da stare più vicini anche durante la notte. “Perché?” chiede Alessio, “Perché non mi andava!” replica lei. Alessio cita allora anche l’ex fidanzato di Claudia, che si è messo tra loro: “Perché invece di portare il quadretto qui non mi hai chiamato? Ne avremmo parlato! – ha continuato il cavaliere, poi le ha lanciato ulteriori accuse – Se stiamo qui a litigare è perché sei una donna gelosissima, mi controlli tutto! Manipoli le cose, le cambi come vuoi.” Claudia ha però negato: “Non è così, interpreti male tutto.”











