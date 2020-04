Alessio Boni è Luca Marioni/ “Niente arte senza talento” (La Compagnia del Cigno)

Pubblicità

Alessio Boni ritorna in tv con una delle fiction più di successo che lo abbiano visto alla guida del cast. Da oggi, mercoledì 28 aprile 2020, sarà di nuovo protagonista de La Compagnia del Cigno nei panni di Luca Marioni, un maestro di musica dal carattere burbero che regalerà ai suoi studenti preziosi insegnamenti sulla disciplina. “Una fiction che spiega cosa sia la bellezza, l’impegno, il potere salvifico della musica classica”, ha detto Boni, come riporta La Repubblica, “Quando ho letto la sceneggiatura di Cotroneo, mettendo da parte il carattere, non ho trovato una parola sbagliata in quello che diceva”. Nella sua carriera, l’attore ha incontrato un maestro molto simile al suo Marioni, un uomo che fa soffrire i suoi ragazzi e che li sfida con prove senza fine. Alla ricerca di quel dono che non li preserva dal dover dare il massimo negli studi. “Non proprio uguale nei modi”, rivela, “però Orazio Costa all’Accademia d’arte drammatica ha massacrato me, Favino, Gifuni… Durissimo, non faceva sconti. È servito? Sì. Il carattere è il tuo destino, per andare in scena devi essere forte”. Boni infatti è sicuro che alle giovani generazioni serva una guida ferma e anche prendersi dei no quando occorre. “L’arte non può esistere senza il talento, ma il talento è nullo senza il lavoro“, aggiunge. Dopo tutto essere artisti implica lavoro senza freni, esercitazioni quotidiane e zero improvvisazioni.

Alessio Boni è Luca Marioni, La Compagnia del Cigno: rivoluzionato il concetto di Instagram

Alessio Boni ha rivoluzionato il concetto di Instagram. Da quando lo spettacolo si è ritrovato con le porte del mondo chiuse, tanti artisti si sono riversati sui social per condividere le proprie giornate. Boni invece ha scelto di fare di più e ha iniziato a recitare diverse poesie e testi sul proprio profilo, riuscendo ancora una volta a catturare l’interesse dei fan. Una delle ultime interpretazioni riguarda Il Fulmine di Yves Bonnefoy e Nessuno può salvarti, se non tu stesso di Charles Bukowski. Clicca qui per guardare il video di Alessio Boni. L’artista però ha superato se stesso, condividendo un momento privato, quando nei giorni scorsi ha mostrato agli italiani il primogenito Lorenzo, a cui ha cantato Imagine di John Lennon. “Questa è la mia poesia di oggi per una buona resurrezione (in tutti i sensi)”, ha scritto il giorno di Pasqua. Certo non è un periodo facile in famiglia, soprattutto se si considera che il padre della compagna Nina Verdelli, il direttore di Repubblica, ha dovuto dire addio alla testata. Il motivo è legato alla decisione di John Elkann di sostituirlo con Maurizio Molinari alla guida del quotidiano, provocando così un’ondata di sdegno e sciopero che ha coinvolto la maggior parte della redazione.

Video, “Il Fulmine” di Yves Bonnefoy

Visualizza questo post su Instagram “Il Fulmine” di Yves Bonnefoy #poesieinquarantena #iorestoacasa #yvesbonnefoy #bonnefoy Un post condiviso da Alessio Boni (@alessioboni66) in data: 26 Apr 2020 alle ore 10:24 PDT





