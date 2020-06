Alessio Boni/ “Io e Nina Verdelli non battezzeremo nostro figlio”

Alessio Boni ospite della nuova puntata di 20 anni che siamo italiani, lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada trasmesso in replica sabato 27 giugno 2020 su Raiuno. Per l’attore sono stati mesi di grande sofferenza, ma anche di gioia: da un lato la sua città, Bergamo, completamente travolta dal virus Covid-19 e dall’altro la nascita del figlio Lorenzo. Intervistato da Vanity Fair, l’attore ha sintetizzato così i suoi sentimenti durante questi lunghi mesi: “ho vissuto una quarantena fuori dal comune, l’estrema felicità si contrapponeva alla tragicità del momento, a volte mi sentivo in colpa di gioire per una smorfia di Lorenzo, mentre nella mia città si stilava un bollettino di guerra. A volte la felicità arriva nei momenti più insulsi”.

La nascita del piccolo Lorenzo ha sicuramente cambiato la sua vita al punto da dichiarare: “se non la provi non riesci a comprenderla. Quando è nato Lorenzo ho visto nei suoi occhi una sorta di eternità. Ho capito che cosa intendeva Omero con gli dei: tramandare le sorti del futuro di padre in figlio è una specie d’immortalità. Con lui ho uno scambio profondo, potente, ancestrale che muta di giorno in giorno». E in questo continuo scambio l’attore si sente cambiato, «in realtà sono gli altri che me lo fanno notare, dicono che sprigiono una luce diversa”.

Alessio Boni papà: “Non battezzeremo mio figlio”

La quarantena e le morti di Bergamo per via della diffusione del Coronavirus sono state sicuramente un momento molto difficile per Alessio Boni. L’attore però in questo dolore generale è riuscito a gioire per la nascita del figlio Lorenzo, nato dall’amore con la sua fidanzata Nina Verdelli. Parlando proprio del primo figlio, l’attore dalle pagine di Vanity Fair ha rivelato: “vorrei che per Lorenzo fosse di totale libertà, vorrei che fosse libero nel mondo. Non lo battezzeremo perché non vogliamo imporgli un credo, sarà lui a decidere quando sarà cresciuto”. Non solo, l’attore si è anche soffermato sul futuro incerto per milioni di lavoratori del mondo dello spettacolo: “ero in tournée con il Don Chisciotte e stavo girando la seconda stagione de La Compagnia del Cigno quando ci siamo dovuti fermare per l’emergenza.

Credo che i set, con le dovute accortezze, in un paio di mesi riapriranno, per i teatri ci vorrà più tempo. Spero che a novembre o dicembre siano pronti. Comunque possiamo ballare, suonare e cantare all’aperto, sempre seguendo le regole. Non vedo l’ora di vedere un film al cinema o un collega sul palco. Mi manca, e credo che manchi a tanta gente”. Questo momento però ha spinto anche l’attore a fare una profonda riflessione: “in questo periodo di stop si percepisce il valore del tempo e quanto è fondamentale anche oziare e annoiarsi. Come torneremo nel vortice? Sono curioso. In due mesi le persone non credo possano cambiare», riflette,«chi è squalo rimane squalo. La mia paura è che l’emergenza abbia allargato la forbice sociale”.



