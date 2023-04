Alessio Campoli dopo Uomini e donne “Lavinia mi ha scritto una lettera”/ “Ho sempre…”

Alessio Campoli e la lettera ricevuto da Lavinia Mauro dopo Uomini e Donne

Alessio Campoli, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, parla del dopo scelta di Lavinia Mauro e confessa di aver ricevuto dall’ex tronista una lettera che gli ha confermato l’ottima opinione che aveva di lei. «Sono state belle parole dalla prima all’ultima, che gia sapevo e mi aspettavo… Lavinia con quella lettera mi ha confermato quello che penso di lei e il bene che ho percepito da parte sua nei miei confronti. Non c’é stato nulla di inaspettato nella lettera, perché ho sempre creduto a quello che mi ha detto e a quello che ha fatto per me», le parole di Alessio che, subito dopo aver saputo da Lavinia di non essere la scelta, aveva reagito con eleganza augurandole il meglio.

Ripercorrendo tutto il percorso fatto a Uomini e Donne, Campoli non rinnega niente e dentro di sè porterà sempre «tanti piccoli frammenti, probabilmente qualcuno piu intenso rispetto ad altri, come la promessa che le ho fatto nell’ultima esterna. Quello é un momento che ricorderò molto bene e molto a lungo».

Alessio Campoli sul trono di Uomini e Donne?

Subito dopo la scelta di Lavinia Mauro, sul web, tanti fan di Uomini e Donne hanno rivolto appelli alla redazione del programma di Maria De Filippi per chiedere di poter avere Campoli sul trono della prossima stagione. Dopo il no di Lavinia, da cosa riparte Alessio? E, soprattutto, accetterebbe un eventuale trono?

«Riparto dalle cose che ho ritrovato di me stesso e che negli ultimi anni avevo perso. Come ho già detto, devo a Lavinia questa riscoperta delle mie emozioni e di alcuni aspetti di me che avevo quasi perduto. Adesso non mi rimane che andare avanti come ho sempre fatto, non credo che farò qualcosa di particolare per lasciarmi alle spalle questa esperienza», ha detto senza fare alcun riferimento al trono.

