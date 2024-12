Tina Cipollari e i retroscena su Uomini e Donne

Tina Cipollari è da anni, protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Dopo esserne stata corteggiatrice e tronista, ha trovato il proprio posto sulla poltrona da opinionista. Schietta e diretta, con i suoi interventi, movimenti tutte le puntate dando vita, spesso, a discussioni animate in primis con Gemma Galgani e, poi, con tutti gli altri protagonisti della trasmissione. La presenza di Tina a Uomini e Donne, per il pubblico, è fondamentale e del programma, la bionda opinionista ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Francesca Fagnani all’interno della puntata di Belve trasmessa il 10 dicembre 2024.

Tina, così, ha svelato alcuni retroscena come il gesto che fa Maria De Filippi quando lei parla e il rapporto con Gemma Galgani con cui, da anni, dà vita a discussioni, spesso, abbastanza accese.

Le parole di Tina Cipollari su Maria De Filippi e Gemma Galgani

Protagonista dalla prima puntata del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani non è ancora riuscita a trovare l’amore. In compenso, la dama di Torino litiga spesso con Tina che, ai microfoni di Francesca Fagnani, dice: “È una donna inutile. Mi fa tenerezza, all’inizio credevo che giocasse ma penso che sia proprio così. Si può cercare un uomo così giovane a 70 anni? Si può pensare al sesso in maniera così accanita?”.

A Uomini e Donne, inoltre, spesso Maria De Filippi richiama l’attenzione della regia per evitare di mandare in onda tutto ciò che dice la Cipollari. A tal proposito, la bionda opinionista, a Belve, ha detto: “A microfoni spenti ho detto tante battute pesanti che facevano ridere ma che non andavano bene per quella fascia oraria. Spesso mi chiudono il microfono”, ha concluso Tina che ha risposto a tutte le domande della Fagnani.