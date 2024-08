Alessio è il nuovo tronista di Uomini e Donne 2024/2025: single da due anni e mezzo cerca emozioni forti

Dopo Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, volti non sconosciuti per il pubblico di Canale5, è stato annunciato anche un altro nuovo tronista di Uomini e Donne 2024/2025: Alessio. Imprenditore di 31 originario di Santa Marinella ed ex militare. Nella clip di presentazione si è definito uno sportivo che da anni pratica pugilato e k1 e MMA (Arti marziali miste). “Sono molto estroverso, scherzoso ma se una giornata per me è no…è no” ha ammesso inoltre, aggiungendo di essere impulsivo, istintivo ma pronto a chiedere scusa.

E poi ancora il nuovo tronista di Uomini e Donne Alessio si è descritto in questo modo: “Sono una persona che non si accontenta mai e quando raggiungo un obbiettivo me ne pongo subito un altro. Una frase che cito sempre è Sono nato leader e leader morirò.” Legatissimo alla famiglia ed al fratello ha poi aggiunto di essere sempre stato una testa calda che ha fatto disperare i suoi genitori, soprattutto sua madre ma adesso è cambiato ed ha messo la testa a posto ma è forte e determinato. Si è raccontato a 360° il nuovo tronista confessando che nella sua vita non sono mancati gravi lutti.

Uomini e Donne, il nuovo tronista Alessia svela: “Colpito da tre gravi lutti, anno difficile”

Durante la breve clip di presentazione il nuovo tronista di Uomini e Donne, Alessio ha confessato, commuovendosi, di aver subito tre gravi lutti l’anno scorso che l’hanno sconvolto e cambiato: “Purtroppo l’anno scorso mi sono venuti a mancare tre persone fondamentali nella mia vita, i miei due nonni e mio zio, nell’arco di tre mesi li ho persi tutt’e tre. È stato un anno un po’ particolare, un anno molto difficile per me e la mia famiglia”

E infine ha concluso rivelando cosa si aspetta da questa esperienza: “Sono due anni e mezzo che sono single, ho avuto una relazione molto importante ma purtroppo non è andata. Ho avuto altre frequentazioni ma non sono riuscito mai a legarmi. Da questa esperienza mi auguro di provare cose forti che non provo da tanto tempo e poi non si sa mai… può essere che esco da qui padre.”

