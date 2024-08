Michele Longobardi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: lo abbiamo già visto lo scorso anno come corteggiatore

È un volto già noto il primo tronista di Uomini e Donne 2024: lui si chiama Michele Longobardi e lo abbiamo conosciuto lo scorso anno, quando ha partecipato al dating show nelle vesti di corteggiatore. Al tempo, scese le note scale di Canale 5 per corteggiare Manuela Carriero, ma lasciò poi il programma volutamente, ritenendo che la tronista non fosse la donna per lei. Ora a Uomini e Donne ci torna in una veste del tutto nuovo: quella di tronista.

Nel video di presentazione, pubblicato su WittyTv, Michele si racconta, partendo dalla sua famiglia. “Sto con mio padre e lavoro nella pubblica amministrazione. I miei si sono separati quando avevo 7 anni. Non ricordo molto ma è stato un periodo tristissimo, piangevo sempre, non volevo che accadesse.” ha esordito il nuovo tronista di Uomini e Donne, spiegando poi che l’adolescenza è stata comunque felice, tra amici e tante risate.

Michele Longobardi e il periodo buio della sia vita: “Ansia e attacchi di panico, pesavo 110 chili…”

Le cose per Michele Longobardi cambiano nell’età dai 19 ai 24 anni, periodo durante il quale soffre molto: “A 19 anni è cambiato tutto: ho iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico. Sono sempre stato un ragazzo molto sensibile, mi sono trascurato molto, sono arrivato a pesare 110 chili. Avevo difficoltà a rapportarmi con le persone, quindi anche con le ragazze…” ha rivelato. Un periodo che lo ha però aiutato a crescere e ad essere oggi il ragazzo sicuro e fiero che mostra di essere senza timore.

Michele si definisce un ‘animale sociale’, che ama stare al centro dell’attenzione. Con le ragazze “sono un po’ impacciato se mi piace davvero”. Avverte già di essere “un baciatore seriale”, dunque da bacio facile. Svela infine la ragazza che cerca a Uomini e Donne: “Vorrei trovare la ragazza con la quale condividere la mia quotidianità. Mi manca quell’intimità, la confidenza della relazione.”