Alessio Conti/ “La storia con Giorgia Rossi è solidissima”

Alessio Conti è un giornalista sportivo Mediaset, ma anche il fidanzato di Giorgia Rossi, volto nuovo di Dazn. La coppia sta insieme da sei anni e mezzo e presto potrebbe anche convolare a nozze. Il matrimonio, infatti, è nei piani dei due giornalisti sportivi che si sono conosciuti proprio lavorando a Mediaset. Ad unirli sicuramente la passione per il mondo del calcio, ma anche tanto altro. A rivelarlo in una intervista concessa al settimanale Diva e Donna è stata proprio la giornalista sportiva che ha raccontato: “io e Alessio stiamo insieme da sei anni e mezzo. Mi ha colpito per la sua gentilezza e i valori: abbiamo cominciato a convivere da subito e avevamo anche un progetto di famiglia che per ora abbiamo messo in stand by per la mia nuova avventura. La nostra è una storia solidissima, un vero pilastro”.

Serena Grandi, casa all'asta dopo fallimento ristorante/ “Sono molto amareggiata”

Che dire è nato davvero un grande amore tra i due giornalisti sportivi che molto presto potrebbero anche unirsi in matrimonio. “Il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno. Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa. Mi ripete ‘ho 45, anni, poi non avrò più energie’. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50” – ha rivelato proprio la Rossi.

Lee Ryan dei Blue a processo per una multa/ "Non ho soldi per pagarla, non lavoro…"

Chi è Alessio Conti, giornalista e sportivo e fidanzato di Giorgia Rossi

Alessio Conti non è solo il fidanzato di Giorgia Rossi, ma anche uno dei giornalisti sportivi più conosciuti di Mediaset. Da diversi anni, infatti, il giornalista sportivo è uno dei volti noti di programmi di grande successo e seguito come SportMediaset e Premium Sport HD. Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Alessio viene immediatamente notato dall’azienda del Biscione. Inizia così la carriera del giornalista che, proprio negli studi Mediaset, incontra e si innamora della collega Giorgia Rossi.

Gianni Sperti e Tina Cipollari via da Uomini e Donne?/ "Non sono estromessi dal cast"

Lavorare insieme non è mai stato un problema per la coppia; anzi condividere la stessa passione per il mondo del calcio è stato importante per farli unire ancora di più. Un amore, quello tra Giorgia e Alessio, nato proprio grazie allo sport, anche se i due condividono tante altre passioni. Un esempio? Entrambi sono grandissimi appassionati di viaggi e appena possono prendono e partono alla scoperta di nuove mete.



© RIPRODUZIONE RISERVATA