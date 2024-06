Alessio La Padula diventa cantante, svolta per l’ex ballerino di Amici/ Quando esce il nuovo singolo “Chiov'”

Alessio La Padula debutta come cantante: il nuovo singolo Chiov’

Dalla danza al canto, un salto per certi versi inaspettato e che ha colto tutti i fan di sorpresa. Alessio La Padula, ex ballerino di Amici, ha infatti comunicato per mezzo social il suo debutto come cantante, condividendo sul proprio profilo Instagram un post che ha tolto il fiato a tutti i suoi seguaci. Il suo nuovo singolo, che simboleggia il suo debutto ufficiale nel mondo della musica, s’intitola Chiov’ e uscirà venerdì 7 giugno 2024; in occasione del grande annuncio, ha anche condiviso un video con una piccola anticipazione del sound e del concept di questo brano.

Tantissimi i messaggi di apprezzamento ricevuti sotto il post, da parte di fan comuni ma anche di tanti ex allievi di Amici che gli hanno augurato buona fortuna. Per Alessio La Padula è in effetti un cambiamento molto importante per la sua carriera nella quale, oltre al ballo che rappresenta la sua principale passione, ora affianca anche la musica.

Alessio La Padula, dall’esperienza ad Amici nel 2016 ai gossip sul suo conto

Alessio La Padula diventa dunque cantante, anche se per il pubblico affezionato di Amici di Maria De Filippi resterà sempre il talentuoso ballerino che fece sognare tutti in quel lontano 2016. L’ex allievo prese infatti parte alla quindicesima edizione, quella che vide Sergio Sylvestre vincitore ed Elodie, che in questi anni ha ottenuto un vero e proprio boom, piazzarsi in seconda posizione nella classifica finale del Serale. In seguito all’esperienza come allievo, negli anni a seguire è stato arruolato dalla conduttrice come ballerino professionista del talent.

Sono passati dunque tanti anni e, ora, per Alessio La Padula si apre un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta dedicato alla musica. Il ballerino negli ultimi anni è spesso finito anche al centro del gossip. Dal presunto flirt con l’ex cantante di Amici Shady alla fine dell’amore con la collega ballerina Elena D’Amario, sino ai rumors secondo cui sarebbe stato amante di Ilary Blasi nonché presunto motivo della rottura tra la conduttrice e Francesco Totti, rumors però mai realmente confermati.

