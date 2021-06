Alessio La Padula, ex fidanzato di Elena D’Amario?/ Un possibile tradimento e poi…

E’ d’obbligo usare il punto interrogativo in questa storia, visto che non si capisce bene se storia ci sia stata o meno. Chi conosce Elena d’Amario sa bene che da sempre è molto restia a mettere in piazza i suoi sentimenti e le sue relazioni ma nel suo passato, non solo lavorativo, potrebbe esserci anche un altro ex di Amici, Alessio La Padula. Proprio qualche mese fa si è parlato di una possibile liason tra i due fino a quando proprio il ballerino ufficializza, a modo suo, la relazione con Elena D’Amario con un post pubblicato a qualche ora dalla fine del 2020 scrivendo: “Ciao 2020. È stato bello finché è durato”. Con quella didascalia pubblica anche le foto di coppia con la collega ballerina e quindi in molti pensano che sia stata una sorta di ufficializzazione ma solo a fine relazione.

Elena D'Amario/ Single dopo la rottura con Alessio La Padula? Il gossip da Amici 2021

Alessio La Padula, ex fidanzato di Elena D’Amario?

Chi ha seguito Amici sa bene che ormai cinque anni fa, quando Alessio La Padula arrivò nella scuola palesò subito il suo interesse per Elena d’Amario, già ballerina professionista, ma le cose non sembravano ricambiate, almeno all’epoca. Il gossip e poi le foto di Alessio hanno cambiato tutto e così il gossip è impazzito gridando addirittura al tradimento da parte di Elena ai danni del ballerino. Lo stesso, sempre su Instagram, ha rilanciato: “La persona che amo di più e che non ho MAI tradito mi ha Tradito. C’est là vie”. Poi le foto con Elena, è stato solo un modo per rivelare che i due stavano insieme mentre Elena aveva un’altra relazione? Forse non lo sapremo mai.

LEGGI ANCHE:

AMICI 2021, LITE ALESSANDRA CELENTANO VS ELENA D'AMARIO/ Cuccarini "Mancato rispetto"Amici 20, Celentano caccia Elena D'Amario: "Non mi rispetti"/ Lite in sala: "Fuori!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA