Elena D’Amario/ Single dopo la rottura con Alessio La Padula? Il gossip da Amici 2021

Ballerina di punta di Amici 2021 e grande professionista, Elena D’Amario è uno dei talenti più forti usciti dal talent di Canale 5. Dopo il ritorno in Italia da New York per esibirsi come professionista proprio nel talent che l’ha lanciata, si sono riaccesi i riflettori sulla ballerina e sulla sua vita sentimentale in particolare. Qualche anno fa si è a lungo parlato del flirt con Michele Morrone, attore e star di Netflix, che non ha però avuto seguito. La ballerina è stata allora associata ad altri amori presunti ma l’ultimo, che ha scatenato i fan di Amici, è stato quello con Alessio La Padula, altro noto ex allievo della scuola di Canale 5. I due, d’altronde, si sono ritrovati a lungo a lavorare fianco a fianco proprio nello show condotto da Maria De Filippi.

Elena D’Amario fidanzata dopo la rottura con Alessio La Padula?

Il gossip scoppiato ad Amici è poi stato confermato da alcuni scatti postati dai diretti interessati su Instagram. Alessio La Padula ed Elena D’Amario hanno ufficializzato la loro storia, facendo letteralmente impazzire tutti i fan storici di Amici. Questa storia è però giunta al termine qualche mese fa, quando Alessio ha pubblicato nuovi scatti con Elena ma con una inequivocabile frase di addio “È stato bello finchè è finita”. Oggi la ballerina pare sia single.

