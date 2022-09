Alessio, nipote morto di Pamela Prati e malattia/ “Lottava contro il cancro”

Alessio muore a 40 anni di tumore: il ricordo di Pamela Prati

Pamela Prati è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7, e si prepara ad entrare nella casa più spiata d’Italia. La showgirl racconterà la sua storia, segnata dal dolore per la perdita prematura del nipote Alessio. Morto a causa di un tumore che lo ha portato via in un mese, Alessio aveva 40 anni ed era un bravissimo chef come dichiarava la Prati.

A dare l’annuncio della sua scomparsa sui social è stata proprio la gieffina: “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro.” Poi Pamela Prati ha parlato della malattia del nipote: “Aveva 40 anni, era un uomo meraviglioso, un padre eccezionale, un figlio esemplare, oltre che uno chef bravissimo. In meno di un mese è volato in cielo per colpa di un brutto male che non ci ha dato nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo“.

Pamela Prati ricorda Alessio, suo nipote scomparso e il dolore per il lutto

Pamela Prati, in un’intervista rilasciata su Nuovo Tv e riportata da FanPage, ha ricordato il nipote Alessio morto a 40 anni. Grande dolore per la showgirl che sta ancora cercando di elaborare il lutto. “Non è facile reagire a una tale tragedia, ma devo riuscire a farlo per mia sorella. È un modo per dividere il suo dolore con me, lei non può sopportarlo tutto da sola“.

La futura gieffina svela poi di aver già subito il dolore per la perdita della madre e della sorella: “A parlare di loro mi si spezza ancora la voce. Il vuoto che ho nel cuore è lacerante, ma cerco di trovare la forza per andare avanti. Certe perdite non si superano, ma con il tempo si impara a conviverci. Si va avanti per dare il proprio amore a chi è rimasto”.

