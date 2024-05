Simone Ferrante, chi è il fidanzato di Pamela Prati/ “L’età non conta nulla, ci intendiamo perfettamente”

Chi è Simone Ferrante, il fidanzato di Pamela Prati

Simone Ferrante è il fidanzato di Pamela Prati che, pur essendo più giovane della showgirl, è riuscito a conquistare totalmente non solo il cuore, ma anche la fiducia della compagna che, oggi, al suo fianco, è nuovamente serena e felice. Dopo aver sofferto tanto per amore, Pamela Prati ha ritrovato il sorriso accanto a Simone Ferrante con cui riesce a parlare davvero di tutto. Modello originario del casertano, che lavora per un’agenzia di moda e che ha diverse conoscenze nel mondo dello spettacolo, è il fidanzato di Pamela Prati da diversi mesi.

Ad ufficializzare la relazione è stata la stessa showgirl che ha anche risposto alle critiche per la differenza d’età. Simone Ferrante, infatti, ha 19 anni e, pur essendo molto più giovane della showgirl, ha un rapporto complice e speciale con lei come ha raccontato la stessa Pamela nel presentarlo ufficialmente.

Pamela Prati e le parole sul fidanzato Simone Ferrante

Pamela Prati non sente affatto la differenza d’età ed, esattamente come Cher, ha spiegato di non dare importanza all’età quando tra due persone c’è amore, stima e rispetto. “Sono molto innamorata. Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne”, ha detto la showgirl nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La vita in diretta parlando pubblicamente della sua nuova storia d’amore.

Nel salotto di Raiuno, inoltre, la Prati ha anche svelato qualche dettaglio in più sul fidanzato: “Com’è lui? Un ragazzo molto intelligente. Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età. Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta. Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme”, ha concluso la showgirl.

