Pamela Prati, “Un brutto male se l’è portato via in un mese”/ Il terribile lutto…

Pamela Prati e la scomparsa del nipote, la drammatica confessione

Pamela Prati sta vivendo un momento difficile. Lo scorso giugno, la showgirl ha annunciato con un post la morte del suo amato nipote. Pamela aveva condiviso lo scatto di un ragazzo sorridente con gli occhiali da sole. Sullo sfondo, il mare. In un’intervista al Settimanale Chi, Pamela ha parlato del nipote a cui ha dedicato il suo nuovo brano Sale del Sud. Il nipote di Pamela è venuto a mancare all’età di 40 anni per un male incurabile: “Alessio aveva 40 anni, era un uomo meraviglioso, un padre eccezionale, un figlio esemplare oltre che uno chef bravissimo. In meno di un mese è volato in cielo per colpa di un brutto male che non ci ha dato nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo. Oggi penso a lui , alla sua compagna, al loro figlio e a mia sorella: con loro sto dividendo il mio dolore”.

Pamela e la sorella Sebastiana hanno sempre avuto un bellissimo rapporto. Per il momento Pamela vive a Roma mentre Sebastiana è rimasta in Sardegna. Considerando il periodo delicato che Sebastiana sta vivendo, Pamela sta facendo di tutto per cercare di farla trasferire per un po’ di tempo a Roma: “Nella tragedia il nostro rapporto si è rafforzato. La vita purtroppo porta a perdersi. Gli impegni sono sempre tanti ma questa tragedia mi ha ricordato l’importanza delle piccole cose e dei piccoli gesti”.

Pamela Prati sta lavorando ad un film sulla sua vita. La showgirl è pronta per lanciare questo importante progetto a cui si sta dedicando in questi mesi. Nell’intervista al Settimanale Chi ha rivelato: “E’ un lavoro duro e toccante perché, per scavare nei ricordi, ci si immerge anche nei dolori remoti ma in questi attimi provo a pensare solo al futuro, al domani e a quello che sarà”. Pamela Prati sta trovando nei ricordi la forza per ripartire. In questi giorni, Pamela si è appoggiata molto alla fede: “E’ stata di vitale importanza. Grazie a lei sono serena nel pensiero che Alessio sia al sicuro tra le braccia di mia madre”.

Dopo la vicenda di Mark Caltagirone, Pamela Prati ha preferito allontanarsi dal clamore mediatico. La showgirl ha ritrovato se stessa e a chi le chiede se sia innamorata risponde: “Sono single ma l’amore non mi manca. Sto vivendo la storia più bella della mia vita, quella con me stessa. Ho amato e sono stata amata. Questo mi basta”, ha raccontato. Pamela si auspica in futuro che la sua famiglia possa ritrovare la serenità che in questo momento manca. Alessio continuerà però a vivere nei ricordi della sua famiglia e di chi lo ha amato.











