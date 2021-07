Alessio piange per Natascia a Temptation Island/ “Scuola non finita e quei video…”

La seconda puntata di Temptation Island 2021 si è conclusa con il focus sulla coppia composta da Alessio e Natascia. In particolare, nel video visto da lui al falò dei fidanzati, lei fa delle confessioni che lo fanno scoppiare in lacrime. Nastascia si è infatti aperta ad uno dei tentatori, facendogli queste confidenze: “Una volta quando era arrabbiato mi ha detto che tutti gli uomini che avrò dopo di lui, mi metteranno le corna perché non so soddisfarlo. Quando si arrabbia con me è cattivo. Tira fuori tutta la cattiveria repressa. Non riesco ad aiutarlo perché è una cosa sua, ma la sfoga con me. Mi dice: ‘Sai quante me ne trovo io? Ho la fila dietro’.” Ha inoltre tirato in ballo i suoi mancati studi: “Non si rende conto che in realtà non dà niente. Si aspetta tutte le attenzioni per lui. Non è una persona risolta. Non è andato a scuola, non ha finito gli studi. Non si è realizzato”.

Tommaso e Giulia Cerini insieme dopo Temptation Island 2021?/ Lei: "Sono single"

Alessio e Natascia: lei parla di “quei video sul cellulare”, lui in lacrime

Il tema ‘scuola non finita’ è stato oggetto di qualche battuta tra i fidanzati, come quella di Alessandro (fidanzato di Jessica e patito di palesta) che ha ammesso “Io non ci sono proprio mai andato a scuola!”. Un secondo video mostrato ad Alessio a Temptation Island 2021 ha però scatenato le sue lacrime. In questo Natascia parla della loro intimità, svelando inoltre che lui avrebbe trovato dei video piccanti sul suo cellulare che lo avrebbero non poco infastidito: “Lui ha scoperto un video, anzi più di uno, nel mio telefono. E lui lì si è sentito…ha pensato ‘perché io no?'”.E ancora: “Sai quando non hai rapporti con il tuo uomo? È una cosa che fanno tutti. E lui si è arrabbiato”. Parole che hanno lasciato Alessio in lacrime e deciso a lasciare il falò per riprendersi.

LEGGI ANCHE:

Temptation Island 2021 pagelle 2a puntata/ Bisciglia contro Valentina e TommasoAnticipazioni Temptation Island 2021, 3a puntata/ Ste piange per Claudia, poi scappa!

© RIPRODUZIONE RISERVATA