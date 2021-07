Tommaso e Giulia Cerini insieme dopo Temptation Island 2021?/ Lei: “Sono single”

Si chiama Giulia Cerini ed è l’affascinante single di Temptation Island 2021 con il quale Tommaso ha tradito la fidanzata Valentina nel corso della seconda puntata. Per lei baci sotto le telecamere, fiumi di complimenti e tante promesse: “Ti porto a sciare”, “Voglio passare tutti i giorni con te”, “Non voglio più separarmi da te”. In virtù di quanto accaduto al falò di confronto con Valentina, – lui ha ammesso di voler uscire con lei, la fidanzata, invece, da sola – in tanti ora si chiedono se Tommaso e Giulia abbiano effettivamente continuato la loro frequentazione una volta usciti da Temptation Island. La risposta sembra arrivare da alcun storie pubblicate su Instagram proprio dalla bionda tentatrice.

Giulia Cerini sta con Tommaso dopo Temptation Island? Lei risponde…

Giulia Cerini, nelle scorse ore, ha voluto rispondere alle domande di alcuni fan. Proprio tra quelle condivise ce n’è una che riguarda la sua attuale situazione sentimentale. “Sei single?” ha chiesto un utente, “Sì” ha risposto lei. Una risposta secca, che non lascia dubbi: Giulia non è impegnata e, di conseguenza, non avrebbe alcuna relazione in corso con Tommaso, nonostante i baci e le parole che i due si sono scambiati nel corso della puntata andata in onda il 5 luglio. Si potrebbe d’altra parte pensare che la risposta di Giulia sia stata data per non spoilerare quanto accaduto dopo Temptation, – che non può essere svelato fino alla fine del programma – ma in quel caso la tentatrice avrebbe potuto del tutto evitare di rispondere. La spontaneità del gesto della 24enne sembra, insomma, far protendere per la prima delle ipotesi; in questo caso, Tommaso avrebbe non solo perso Valentina ma anche Giulia.

