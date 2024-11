Alessio Pili Stella: crisi con Prasanna a Uomini e donne

Il ritorno di Alessio Pili Stella nel parterre del trono over non ha deluso le aspettative dei fan di Uomini e Donne. Dopo essere stato un protagonista indiscusso delle scorse stagioni prima con la frequentazione con Barbara De Santi e, poi, con Claudia Lenti con cui ha lasciato la trasmissione vivendo una relazione che è finita dopo qualche mese. Tornato ufficialmente single, Alessio ha deciso di tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne per rimettersi in gioco e sperare di rivivere emozioni belle e forti come quelle già provate in passato.

Tra tutte le dame presenti nel parterre, Alessio è stato particolarmente colpito da Prasanna con cui sta uscendo da diverso tempo. La conoscenza tra i due, tuttavia, non sta procedendo nel migliore dei modi anche se l’interesse da parte di entrambi c’è.

Alessio Pili Stella e Prasanna: i dubbi di lui a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 13 novembre 2024, Alessio Pili Stella e Prasanna si ritrovano al centro dello studio tornando a parlare del loro rapporto. Nei precedenti confronti, Prasanna ha raccontato di essere incuriosita dal carattere e dai modi di fare di Alessio ma non di non avere nei suoi confronti una grande attrazione fisica.

In studio, Alessio lamenta il mancato contatto fisico arrivando a pensare che la dama possa avere un’altra persona fuori dal programma. Una dichiarazione forte quella del cavaliere che porta Maria De Filippi ad intervenire difendendo Prasanna e facendo notare ad Alessio la poca delicatezza usata nei confronti della dama. La conduttrice, in particolare, esorta Alessio a provarci ugualmente facendogli notare che, ad una determinata età, può capitare di provare prima un’attrazione mentale e poi un’attrazione fisica.