Alessio Pili Stella: da Claudia Lenti al ritorno a Uomini e donne

sin dal suo arrivo nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Alessio Pili Stella è sempre stato uno dei cavalieri più corteggiati. All’interno del programma ha frequentato diverse dame, compresa Barbara De Santi, per poi innamorarsi di Claudia Lenti con cui ha lasciato la trasmissione vivendo una storia durata qualche mesi. Conclusa la relazione, tornato single, Alessio ha deciso di rimettersi in gioco tornando nel parterre del trono over.

Inizialmente, non è stato facile per il cavaliere trovare una persona con cui cominciare una frequentazione anche se, poi, ha avuto diversi appuntamenti come quelli con Prasanna, Agnese e Francesca. Con Prasanna, nonostante il forte interesse di lui, tutto è finito dopo poche settimane mentre con Agnese, la frequentazione si è esaurita a causa di alcuni suoi atteggiamenti non graditi dalla dama stessa.

Alessio Pili Stella e la lite con Francesca a Uomini e Donne

La frequentazione tra Alessio Pili Stella e Francesca, invece, è stata molto più importante. I due, infatti, hanno avuto anche un incontro intimo in seguito al quale il cavaliere ha deciso di fare un passo indietro non provando lo stesso sentimento della dama. Un atteggiamento che ha scatenato la dura reazione dello studio con Gianni Sperti e Tina Cipollari che gli hanno puntato il dito contro.

Delusa e Amareggiata, nonostante l’interesse, anche Francesca ha deciso di mettere un punto alla frequentazione. Nella puntata di Uomini e Donne del 27 gennaio 2025, pur senza accomodarsi al centro dello studio, Francesca e Alessio discutono a distanza rinfacciandosi quanto accaduto. A scagliarsi contro il cavaliere, poi, è anche Cristina, altra dama del parterre. Tutto finito, dunque, tra Alessio e Francesca che sembrano essere giunti al capolinea: sarà vero?

