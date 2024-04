Alessio Pino con Virginia, La Pupa e il Secchione 2024/ Dopo il ‘colpo di fulmine’ la crisi: ecco i motivi

Alessio Pino e Virginia stanno attraversando un momento difficile a La Pupa e il Secchione

A La Pupa e il Secchione, Alessio Pino e Virginia stanno vivendo un momento complicato. La coppia sembra essere già entrata in crisi dopo pochi giorni dall’inizio del programma. Virginia è nervosa, delusa e arrabbiata: non riesce a creare un legame con Alessio, non si sente compresa appieno, né ascoltata fino in fondo. Per questo motivo la ragazza fatica terribilmente ad aprirsi con il partner di gioco e molto spesso si sente sovrastata e messa all’angolo. Ma cosa non ha funzionato, fin qui, tra Alessio e Virginia a La pupa e il secchione?

Evidentemente non è scattata l’alchimia tra i due concorrenti, Virginia infatti si sente “soffocata” dalla presenza di Alessio e di conseguenza finisce per chiudersi. Sul web non tutti però la vedono allo stesso modo di Virginia, che secondo alcuni internauti avrebbe delle responsabilità.

Alessio e Virginia, morale sotto i tacchi dopo il ‘colpo di fulmine’ a La pupa e il secchione

Di sicuro per Alessio e Virginia si prospettano giorni non semplici a La pupa e il secchione e c’è chi parla di una rottura imminente. Tra i due ci sono problemi evidenti di comunicazione ed è un peccato, per il secchione e la sua pupa sembravano essere partiti col piede giusto. Il secchione Alessio, infatti, aveva speso parole al miele per la pupa: “E’ una ragazza veramente bella e sembra una nobildonna, una bellezza d’altri tempi”.

Anche Virginia era partita con grande entusiasmo, perché a pelle era rimasta colpita dal secchione, anche se poi le cose hanno preso una piega diversa. “E’ mio, mi ha colpito sin da subito, questo è mio e me lo porto a casa”, aveva pensato Virginia dopo averlo visto la prima volta. Adesso gli umori sono decisamente cambiati.











