Alessio Rapezzi, chi è e com’è morto l’ex fidanzato di Chiara Francini/ Lei: “Lo ricorderò a Forte e Chiara”

Chiara Francini, chi è e com’è morto l’ex fidanzato Alessio Rapezzi: malore improvviso a soli 48 anni

È un periodo ricco di soddisfazioni per l’attrice e conduttrice toscana che questa sera, mercoledì 10 aprile 2024, debutta in prima serata su Rai1 con il suo womanshow Forte e Chiara. Tuttavia nella sua vita privata di recente è stata colpita da un grave lutto, è morto Alessio Rapezzi, ex fidanzato di Chiara Francini, il suo primo amore con il quale anche dopo la relazione erano rimasti ottimi. Su l’uomo di hanno alcune informazioni fornite sia dal fratello Simone che dall’attrice toscana che ha voluto dirgli addio con una toccante dedica sui social.

Chi è e com’è morto l’ex fidanzato di Chiara Francini Alessio Rapezzi? Da La Repubblica si apprende che Rapezzi originario di Campi Bisenzio era un apprezzato dirigente calcistico scomparso in vacanza in Egitto, più precisamente a Sharm El Sheik, a causa di un malore improvviso. L’uomo lascia una compagna e la figlia di 19 anni mentre con un post su Facebook, Chiara Francini lo ha salutato cosi: “Alessio, mio primo grande amore. Per sempre. Grazie, per gli anni migliori della mia vita”.

Chiara Francini e la morte del suo ex fidanzato Alessio Rapezzi: “Parlerò anche di lui in Forte e Chiara”

In una recente intervista rilasciata a DiPiùTv, Chiara Francini ha fornito delle anticipazioni sul suo show Forte e Chiara rivelando che ricorderà anche il suo ex fidanzato Alessio Rapezzi: “Parlerò dei miei amori a cominciare dal primo anche se è un argomento molto molto doloroso, il mio primo fidanzato, infatti, è morto a febbraio per un malore improvviso”. Ed inoltre ha aggiunto: “E come tutti, nella vita come nel lavoro, ho avuto i miei momenti difficili, i miei dolori, ma non c’è stata una volta in cui, dopo essermi fatta male, non mi sia rialzata e non abbia guardato al futuro con più fiducia”. Ed infine ha parlato del suo desiderio di maternità rivelando che lei ed il suo compagno Frederic Tommy Lundqvist ci stanno provando da diverso tempo e spera che presto il loro sogno diventi realtà.











