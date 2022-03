Alessio Tripi choc rivela “Mi manca l’intelligenza”/ “Quando ho a che fare con una ragazza…”

Alessio Tripi svela il suo tallone d’Achille: “Mi manca…”

Alessio Tripi è uno dei concorrenti del programma “La pupa e il secchione”. Secondo alcune indiscrezioni, Alessio avrebbe sostituito Lorenzo Orsini, il concorrente annunciato come presunto fratellastro di Emanuele Filiberto di Savoia che il principe ha smentito come suo parente. Nella clip di presentazione, Alessio ha già dimostrato il suo bel caratterino e ha infatti dichiarato: “Quando ho a che fare con una bella ragazza lei non si interessa se leggo libri”. Di una donna guarda, seno minimo terza, lato b e poi il viso. Il suo motto è “Secchiona reggiti arrivo sarò un tornado”. Alessio si è fatto subito notare per il fisico scolpito e anche per gli occhi azzurri e i capelli biondi: “Sono bello, bellissimo, fisico scolpito ma manca un po’ di intelligenza”.

Alessio ha ammesso di essere single ma poi ha aggiunto di avere avuto tantissime ragazze. Una lista lunga a suo dire: “Quante ragazze ho avuto? Lunga la lista”. Nel programma, Alessio Tripi fa coppia con Valentina Matteucci, secchiona marchigiana. Nel corso della prima puntata, Alessio è stato scelto da Valentina Matteucci. Tripi è un campione della federazione italiana di body building e avere un fisico scolpito è per lui una vera e propria ossessione. Sorridente, chiacchierone, molto autoironico e con un forte senso morale, Alessio si è diplomato per far contenta la mamma. Lavora da anni in una pelletteria, ma la sua passione è il bodybuilding, a cui si dedica da sette anni e in cui da tre gareggia a livello nazionale.

Alessio Tripi si spoglia e convince Valentina che…

Alessio Tripi, apparso come pupo nel programma de La pupa e il secchione, è originario di Firenze e ha 26 anni e lavora come body builder. Nella nuova edizione del programma totalmente rinnovata fa coppia con la secchiona Valentina Matteucci, che ha deciso di sceglierlo come compagno durante la prima puntata andata in onda martedì. Il pupo si è presentato in studio per contendersi l’attenzione di Valentina con il suo avversario Francesco Chiofalo. Per poter convincere la secchiona Valentina il bel body builder ha deciso di sfoggiare il suo corpo palestrato e si è lasciato scappare un sexy spogliarello nello studio. Alessio si è tolto tutti i vestiti lasciandosi apprezzare con solo i boxer. I commenti in studio sono stati tanti, soprattutto da parte dei giudici che non si sono risparmiati. Soleil ha subito apprezzato le qualità di Alessio, Federico ha consigliato a Valentina di sceglierlo e Antonella Elia ha messo del pepe, criticando Alessio.

Secondo Antonella il giovane non ha ballato a tempo di musica, ma avrà forse tempo per ricredersi durante il programma. Alessio dovrà infatti dimostrare di essere all’altezza dei giurati che dovranno valutare le sue prove con Valentina, ma attenzione le coppie potrebbero anche cambiare nel corso del programma, come è già successo nelle edizioni precedenti. Anche se i giudici non ha promosso Alessio nel ballo, Valentina ha sicuramente apprezzato il suo show, che ha preferito lui a Francesco. La secchiona Valentina si è fatta incantare dal suo balletto, scherzando con Barbara D’Urso. I due dovranno essere una coppia per otto settimane e dovranno dormire insieme nella bellissima villa alle porte di Roma, che accoglie anche tutti gli altri concorrenti. Insomma abbiamo già capito che Alessio sarà faville all’interno del programma e i fans sono già carichi nei social. Tutti incuriositi dal bel fusto, che non ha perso tempo per farsi notare dai giudici e dagli ammiratori del pubblico a casa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA