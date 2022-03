Federico Fashion Stlye: “Valentina scegli Alessio così giochi a scopa”/ Imbarazzo a La pupa e il secchione…

Siparietti vari e litigi hanno animato la prima puntata de La pupa e il secchione show 2022 nel corso della quale barbara D’Urso ha presentato al pubblico di Italia 1 tutti i concorrenti. A regalare divertimento non sono state solo le pupe e i pupi, i secchioni e le secchione, ma anche i giudici. La giuria de La pupa e il secchione show 2022 è formata da Federico Fashion Style, Soleil Sorge e Antonella Elia. Se la Sorge ha litigato con Gianmarco Onestini e si è divertita a lanciare una provocazione a Francesco Chiofalo, Federico Fashion Style ha deciso di dare un consiglio ad una secchiona scatenando imbarazzo e risate in studio.

Tutto è accaduto quando Barbara D’Urso ha presentato la secchiona Valentina Matteucci, 23 anni, studentessa di scienze politiche e appassionata di briscola. La conduttrice ha spiegato di essere molto affezionata a Valentina che, sui social, sta riscuotendo molto successo per essere la sosia di Amy della serie tv Big bang theory. Prima di sceglie il pupo con cui fare coppia, Amy ha ascoltato alcuni consigli, in primis quello di Federico Fashion Style.

Federico Fashion Style: il consiglio bollente alla secchiona Valentina a La pupa e il secchione show 2022

Dopo aver presentato la secchiona Valentina, Barbara D’Urso ha presentato i due pupi tra cui avrebbe dovuto scegliere il suo. In studio sono così arrivati Francesco Chiofalo e Alessio Tripi. “Dormirete nello stesso letto“, ha detto Barbara d’Urso. “Per me possiamo andare anche ora”, ha ironizzato Valentina. Per dimostrare di essere dei veri pupi, Francesco e Alessio hanno affrontato alcune prove tra cui una di grammatica per Chiofalo e una di seduzione per Alessio che si è lanciato in una danza provocatoria.

Prima di scegliere il pupo con cui formare la coppia, Valentina ha ascoltato il consiglio di Federico Fashion Style che, dopo aver visto l’esibizione danzante, ha detto: “Valentina scegli Alessio con cui invece che a briscola giochi a scopa”. Le parole del giudice de La pupa e il secchione show 2022 hanno scatenato le risate dei presenti in studio. Valentina, però, ha deciso di seguire il consiglio di Federico Fashion Style scegliendo proprio Alessio. Cliccate qui per vedere il video.



