Alessio Vassallo: “Mettere su famiglia con Ginevra Pisani? L’idea c’è”/ “Stare insieme sul divano…”

Vassallo innamorato di Ginevra Pisani: “Il nostro è un grande amore”

Alessio Vassallo e la fidanzata Ginevra Pisani, sono apparsi insieme alla Mostra di Venezia sempre più innamorati. In molti si chiedono quando faranno il passo successivo, e l’attore ha risposto a questa curiosità al settimanale Chi. “L’idea c’è, io da buon cavaliere siciliano dovrò prendere l’iniziativa e non farmi sfuggire l’occasione di avere accanto una ragazza così matura, cosa che a 25 anni non è scontata“.

E ancora: “Il nostro è un grande amore che è fatto anche di rispetto e indipendenza. Le confesso una cosa intima: per me uno dei momenti più belli è stare insieme sul divano, magari una guarda la tv e l’altro legge un libro, ognuno nel suo mondo, ma vicino“.

Alessio Vassallo ‘boccia’ gli influencer al Festival di Venezia: “Un circo equestre”

Alessio Vassallo, attore italiano, ha passato diversi anni sul red carpet del Festival di Venezia e ha detto la sua sul fenomeno degli influencer alla Mostra del Cinema: “Senza un film da presentare? Ginevra ha fatto il red carpet con me, era contenta, ma poi mi ha detto: “Ok, bella esperienza, però ero più emozionata quando solo salita sul palco al Teatro Biondo di Palermo. ”

E ancora: “Non è che mi aspetti l’estinzione del fenomeno, solo penso che esistono contenitori più adatti, che si possa fare il racconto del nostro Paese anche nei reality, con sobrietà. Per Ginevra è stato peggio che per me perchè mentre ricevevo il premio si respirava fermento cinematografico, poi ritrovarsi in una specie di circo equestre è stato come un sogno infranto” afferma Vassallo ai microfoni di Chi, facendo riferimento agli influencer che hanno sfilato sul red carpet.

