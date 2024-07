Giuria Ballando con le stelle 2024, arriva Mara Maionchi: c’è l’annuncio ufficiale

Un paio di giorni fa Milly Carlucci sui suoi profili social ufficiali ha annunciato che a breve sarebbero state lanciate delle importanti novità per la prossima stagione del suo show di Rai1, ed in effetti sono stati forniti i nomi dei primi concorrenti ufficiali ma in questi minuti è arrivato un clamoroso colpo di scena: importanti cambiamenti ci saranno anche nella giuria Ballando con le stelle 2024. Carolyn Smith, presente sin dalla prima edizione, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, arrivata nove anni fa, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto sembravano nomi intoccabili e invece no.

Ci sarà Mara Maionchi nella giuria di Ballando con le stelle 2024. In questi minuti, infatti, sui profili social della trasmissione condotta da Milly Carlucci è stato postato un video in cui la discografica rivela come si comporterebbe lei se fosse tra i giurati. Sicuramente premierebbe la performance artistica e la capacità nel ballo e sicuramente non darebbe a nessuno dei zero, al massimo se qualcuno è molto giovane e può fare di più darebbe una 3 per sottolineare il poco impegno. A togliere ogni dubbio, però, è la didascalia del post: “Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro”, così Mara Maionchi nella giuria di Ballando con le stelle 2024.

Mara Maionchi nella giuria di Ballando con le stelle 2024: prenderà il posto di chi?

Mara Maionchi sarà nella giuria Ballando con le stelle 2024 ma al posto di chi? In realtà non è assolutamente chiaro al momento se sarà tra i giurati al posto di qualcun altro o se invece si affiancherà come sesto giudica ai già citati Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Certo è, invece, che si tratta di un colpaccio di Milly Carlucci. Mara Maionchi non è nuova in questo ruolo, in passato è stata tra i giudici di X Factor, Italia’s got talent e più di recente a L’AcchiappaTalenti dove ha dimostrato di sapere catturare l’attenzione con la sua schiettezza e sincerità mai offensiva o eccessivamente sopra le righe. Insomma, mentre piano piano vengono annunciati i concorrenti di Ballando con le stelle 2024 con Mara Maionchi in giuria se ne vedranno delle belle.