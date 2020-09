Alessio Viola, incidente in moto/ Davide Camicioli ad Ogni Mattina al suo posto

Cambio della guardia momentaneo ad Ogni Mattina, il programma in onda dallo scorso giugno su Tv8 dal lunedì al venerdì. Al timone della trasmissione che si occupa di cronaca, attualità, spettacolo e gossip c’è la coppia formata da Adriana Volpe e Alessio Viola. Secondo un’indiscrezione riportata da TvBlog, tuttavia, fino alla prossima settimana, Adriana Volpe avrà un nuovo compagno. Alessio Viola, infatti, sarebbe stato vittima di un incidente in motorino che gli avrebbe procurato la frattura del setto nasale costringendolo a restare ai box per qualche giorno. Al suo posto, accanto alla Volpe, dovrebbe così arrivare Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport 24 nonchè conduttore del tg sportivo in onda proprio su Tv8 durante il weekend.

INCIDENTE PER ALESSIO VIOLA: TUTTO TACE SUI SOCIAL

Tutto tace sull’incidente in motorino di cui sarebbe stato vittima Alessio Viola. Sul profilo Instagram del conduttore di Ogni Mattina non ci sono indizi e, per il momento, non ha ancora comunicato la sua assenza dalla trasmissione per le prossime puntate. Anche Adriana Volpe, pur essendo presente sui social dove si è mostrata in compagnia di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip, non ha fatto riferimento all’incidente che avrebbe avuto il collega. L’annuncio, dunque, arriverà in diretta nel corso della trasmissione? Stando a quello che scrive Tv Blog, l’arrivo momentaneo di Davide Camicioli ad Ogni Mattina potrebbe portare ad una nuova spartizione dei tempi all’interno della trasmissione. A prendere le redini del programma, dunque, sarà Adriana Volpe?



