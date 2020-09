Alessio Viola, incidente moto: frattura al naso/ Chi lo sostituisce a Ogni Mattina

Niente “Ogni Mattina” per Alessio Viola dopo l’incidente in motorino. Il giornalista non potrà condurre il programma con Adriana Volpe perché ha riportato la frattura del setto nasale. Assenza dal video per due settimane, vista la prognosi in seguito all’incidente. Quindi, da domani 28 settembre 2020 Adriana Volpe sarà su Tv8 al timone di “Ogni Mattina” con Monica Peruzzi, giornalista del Tg8. Di conseguenza, si avrà una conduzione tutta al femminile. Ma da lunedì 8 ottobre ci sarà poi spazio per Daniele Piervincenzi, inviato del programma. Inizialmente si era parlato di Davide Camicioli. Intanto Tv8 in un comunicato ha mandato un abbraccio al suo giornalista: “Auguriamo una pronta guarigione ad Alessio Viola con la speranza di riaverlo presto alla conduzione del suo morning show”. Ed è lo stesso augurio che gli stanno rivolgendo in questi giorni i telespettatori dopo aver appreso la notizia dell’incidente stradale.

ALESSIO VIOLA, OUT DUE SETTIMANE PER INCIDENTE IN MOTO

Alessio Viola tace invece sui social. Nessun riferimento all’incidente in motorino dei giorni scorsi. L’ultimo post risale a tre giorni fa, quando ha pubblicato un video sull’intervento di Rosario Fiorello (“C’è stato del Fiorellismo”, aveva scritto lui). Neppure Adriana Volpe si è pubblicamente rivolta tramite i social al collega, ma siamo certi che domattina manderà un saluto al suo compagno di avventura finito ai “box” per l’incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per lui. Nel frattempo, Tv8 inevitabilmente è dovuta correre ai ripari per la sua sostituzione, visto che Alessio Viola non potrà condurre “Ogni Mattina” per due settimane. Sembrava in lizza Davide Camicioli, invece si è deciso di optare per una staffetta: nella prima settimana ci sarà Monica Peruzzi, nella seconda invece Daniele Piervincenzi.



