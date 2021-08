Alessio Vs Natascia dopo Temptation Island/ “Io con un’altra? Falso! Pensasse a lei”

“Ha chiesto una pausa di riflessione ma ora la sua pausa ha un nome!” Con queste parole Natascia Zagato alludeva, sui social, al fatto che Alessio avesse chiuso con lei dopo Temptation Island a causa di un’altra donna. In una storia pubblicata poco dopo, la ragazza aggiungeva poi di essere in un momento psicologicamente difficile: “In questo momento ho l’autostima a terra! Vorrei essere più forte, per questo sto cercando di circondarmi di persone che mi fanno bene!”

Quando però Alessio Tanoni ha deciso di lasciare su Instagram un box per le domande dei follower, si è trovato lui stesso a dover parlare di questa presunta nuova donna al suo fianco. Di fronte a domanda diretta, Alessio ha negato di avere un’altra ragazza nel suo cuore dopo Natascia e ha inoltre attaccato l’ex fidanzata per aver ipotizzato una cosa del genere.

Alessio Tanoni replica alle insinuazioni di Natascia Zagato e la attacca!

“Io con un’altra donna? Assolutamente no – ha tuonato Alessio Tanoni, per poi specificare che – e se anche fosse così non ci vedo nessun problema.” Poi ha lanciato una stoccata a Natascia: “Pensasse alle stories con la tequila, veramente incommentabile. Se mi fossi messo con qualcun’altra l’avrei sicuramente detto”, ha infine chiarito.

C’è chi, d’altronde, ha chiesto ad Alessio i motivi per cui ha poi deciso di troncare con Natascia, nonostante il grande amore che lo legava a lei. Lui ha dunque spiegato: “Mi sono reso conto che entrambi non stavamo più bene insieme, troppe incomprensioni, troppa rabbia. Dopo il programma ho visto tutto in maniera diversa”.

