Alex Belli a letto con Soleil Sorge/ Uno sopra l’altra, risveglio e provocazioni

Alex Belli si diverte a stuzzicare Soleil Sorge al Grande Fratello VIP. L’attore continua a far discutere il pubblico per la sua vicinanza alla famosa influencer e con le sue gesta, inevitabilmente, alimenta il gossip. Nelle scorse ore il concorrente gieffino si è recato nella stanza dove dorme Soleil per svegliarla e provocarla con una manina di gomma. Non proprio un risveglio romantico per Soleil Sorge, che si gira e si rigira nel letto, cercando di evitare Alex Belli.

Alex Belli geloso di Biagio D'Anelli/ "Non me frega di te!". Soleil preoccupata per..

Sui social si scatenano i commenti degli internauti e degli appassionati del Grande Fratello VIP, sempre più divisi sulla coppia. Qualcuno pone l’attenzione sullo scherzo dell’attore, ritenuto fastidioso da diversi utenti. “Se mi rompessero così appena sveglia quella bottiglia diventerebbe un’arma letale”, scrive una telespettatrice nella clip che mostra il filmato.

Limone al Gf VIP tra Alex Belli e Soleil Sorge/ Video, bacio bollente irrita Delia

Alex Belli e Soleil Sorge sempre più complici, scherzo al risveglio per l’influencer

La provocazione di Alex Belli a Soleil Sorge non è passata inosservata sul web. A livello generale il flirt tra l’attore e l’influencer ha stufato il pubblico, che ora inizia a prendere di mira entrambi. “Qualcuno poi ha il coraggio di attaccare Gianmaria e Sophie, almeno loro ora sono single!”, scrive un utente di Instagram sotto il video di Alex e Soleil. “Sono insopportabili. Soprattutto Alex”, il disappunto di un altro fan del Grande fratello Vip nei confronti dell’attore. Dunque lo scherzetto di Alex, che ha stuzzicato Soleil facendole il solletico sul viso, non ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori. E forse nemmeno in quello della showgirl.

Delia Duran scappa da Alex Belli e lascia Milano/ "Ho bisogno di tempo per me stessa"

