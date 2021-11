Alex Belli abbandona il Grande Fratello Vip per Delia Duran?/ “Non sono tranquillo”

Alex Belli abbandona la Casa del Grande Fratello Vip? La sedicesima diretta del programma per lui non è stata affatto facile: prima il confronto con Aldo Montano, poi l’incontro con sua moglie Delia Duran, molto arrabbiata per il suo comportamento con Soleil Sorge. È proprio il confronto con la moglie che lo scuote al punto tale da arrivare a pensare di abbandonare il programma. “Io stasera me ne vado”, sbotta lui, chiacchierando con i compagni dopo l’incontro con Delia. Signorini lo vede agitato e cerca di calmarlo, ma lui sembra davvero intenzionato a lasciare: “Se io non posso essere me stesso… Non l’ho vista tranquilla e non riesco ad essere tranquillo neppure io, non voglio essere un peso.”, ammette Belli parlando della moglie.

Alex Belli si ritira al Grande Fratello Vip? Preoccupato per Delia Duran

Il conduttore, però, cerca di farlo ragionare: “Avrai modo di dormirci sopra, di rifletterci e domani ci ripenserai a mente fredda.” Lui sembra calmarsi leggermente, ma non sembra ancora aver abbandonato l’idea di lasciare il programma. E infatti, pochi istanti dopo, chiacchiera agitato con Nicola, svelando di essere intenzionato ad andare via: “Io non metto a rischio il mio matrimonio per questo, non mi interessa. Io ho visto nei suoi occhi che mi diceva ‘Vieni a casa con me’. Io me ne vado”, conclude.

