Delia Duran, moglie Alex Belli/ Lo perdonerà dopo il flirt con Soleil Sorge? Faccia a faccia al GF VIP

Il momento tanto atteso arriverà questa sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver affidato ai social il proprio pensiero sul rapporto tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge, Delia Duran entrerà nella casa più spiaza d’Italia per un confronto con il marito e la stessa Soleil Sorge. Nell’ultima settimana, dopo aver letto le parole della moglie, Alex Belli ha provato a cambiare il proprio atteggiamento senza, tuttavia, riuscirci. In confessionale, durante un daytime, ha ammesso di non riuscire a stare lontano da Soleil.

“Mi ero inculcato nella testa di starle un pochetto più lontano, ma alla fine non ce la faccio. La verità è che faccio fatica a stare lontano da lei, ho bisogno di lei. Ho bisogno della sua follia, della sua pazzia, soprattutto in certi momenti”, ha ammesso l’attore.

Delia Duran confronto con Alex Belli e Soleil Sorge

Dopo avergli lanciato qualche messaggio da lontano, Delia Duran è pronta a confrontarsi prima con il marito Alex Belli e poi con Soleil Sorge. Guardandosi negli occhi, pochi mesi dopo il fatidico sì, Delia Duran e Alex Belli faranno il punto sul loro rapporto. L’annuncio dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 di Delia Duran ha scatenato la curiosità del pubblico del reality che aspetta con ansia l’arrivo della puntata.

Delia Duran, dunque, punterà il dito contro il marito e Soleil Sorge o si mostrerà comprensiva? La moglie dell’attore è già stata protagonista di un confronto nella casa del Grande Fratello Vip 2021 quando Mila Suarez, ex di Alex Belli, era fidanzata. In quella circostanza, Delia aveva mostrato un grande carattere. Lo farà anche questa sera?

