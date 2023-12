Alex Belli anticipa il vincitore del Grande Fratello 2023/ “Beatrice Luzzi? Ha una dialettica erotica e…”

Grande fratello 2023, Alex Belli anticipa il suo vincitore del reality show

Alex Belli rompe il silenzio social sul Grande Fratello 2023 corrente, sorprendendo con un elogio a Beatrice Luzzi che anticipa l’attrice come la preannunciata vincitrice del reality show.

L’ex concorrente e promesso sposo di Delia Duran al Grande Fratello vip 6, stagione tv dove lui e lei diventavano protagonisti di un triangolo amoroso con la “terza incomoda” coinquilina, tra loro, la primadonna di Ciao Darwin 2023, Soleil Sorge, torna a pronunciarsi sul reality della Casa più spiata d’Italia. E accade mentre il gioco della Casa segna intanto l’edizione di Grande fratello 2023, dedicata ad un cast variegato di personaggi più o meno popolari, vip e nip e dove primeggia Beatrice Luzzi. Proprio l’attrice dalla fulva chioma, che da settimane si impone come leader nel gioco dal momento che risulta la concorrente preferita dell’occhio pubblico alle prove televoto, diventa la mention nell’intervento social in cui Alex Belli non troppo sibillinamente svela il suo vincitore tra i concorrenti di Grande fratello 2023. Una menzione che ha il sapore di una sorta di pronostico sulla finale del reality show.

Alex Belli fa il tifo sfegatato per Beatrice Luzzi

“Posso affermare, che a parer mio Beatrice, sia veramente la più rilevante di questa edizione -fa sapere senza arzigogoli, Alex Belli, da ormai ex concorrente del Grande Fratello vip 6 e spettatore con interesse analitico e critico, vivo e attivo del Grande Fratello 2023- e la sua personalità”. Ma non é tutto. Perché in quello che si direbbe il pronostico sul vincitore di Grande fratello 2023 di Alex Belli, poi, prosegue ancora rivelando il segreto del successo della gieffina, con tanto di parole allusive all’eros che potrebbero scatenare la gelosia di Delia Duran verso l’attrice Beatrice Luzzi: “il suo essere sempre lucida con una dialettica oserei dire “erotica”!! Forza Bea!!”, esclama Alex Belli sulla papabile trionfatrice al Grande Fratello 2023.

