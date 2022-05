Alex Belli attacca Nicolas Vaporidis: “Sciacquati la bocca”/ “Lory Del Santo…”

Alex Belli contro Nicolas Vaporidis dopo Delia Duran

Sull’Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo si sono scontrati più volte. L’attore ha ammesso di non fidarsi di Lory considerandola non sincera. Un’opinione che, dall’altra parte, ha la Del Santo nei confronti di Vaporidis che, negli scorsi giorni, hanno discusso duramente. Nel corso della ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Delia Duran, presente nello studio di Milano come amica di Lory Del Santo, ha attaccato Nicolas per difendere l’amica. L’attacco della Duran ha provocato la reazione di Vaporidis: “Dovresti guardare meglio il programma e cercare di valutare un pochino meglio i punti di vista delle persone. Ciao bella!“, ha detto l’attore.

Dopo la Duran, a scagliarsi contro Nicolas Vaporidis, è stato Alex Belli che, con un tweet, ha puntato il dito contro l’attore per l’atteggiamento che ha avuto nei confronti di Lory.

L’attacco di Alex Belli a Nicolas Vaporidis

Dopo aver seguito la ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 da casa, Alex Belli, non avendo gradito l’atteggiamento di Nicolas Vaporidis nei confronti di Lory Del Santo, si è scagliato contro l’attore su Twitter: «Questo è “uomo”. Colui che usa parole come “buffona” verso una donna che ha vissuto una vita incredibile piena di alti e bassi, che il caro Nicolas non immagina nemmeno! Perciò sciacquati la bocca Man prima di parlare di Lory Del Santo che ne devi fare ancora di strada!», ha scritto Belli.

Lo scontro a distanza tra i due finirà così o ci sarà un confronto tra Belli e Vaporidis nel corso della prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in onda lunedì 30 maggio?

QUESTO É“uomo”colui che usa parole come“buffona”verso una Donna che ha vissuto una Vita incredibile piena di Alti e bassi,che il caro Nicolas non immagina nemmeno!Perciò sciacquati la bocca Man prima di parlare di Lory delSanto che ne devi fare ancora di strada!#isoladeifamosi pic.twitter.com/KBziZTvaZl — ALEX BELLI (@AXBproduction) May 28, 2022

