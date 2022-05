Nicolas Vaporidis, lite con Lory Del Santo: “Finta e bugiarda”/ “Non la sopporto…”

Lite all’Isola dei Famosi 2022 tra Lory Del Santo e Vladimir Luxuria

Sull’Isola dei Famosi 2022 sono nati amori, poi finiti come quello di Roger ed Estefania, simpatie, amicizie come quella tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, ma anche antipatie. E’ il caso del rapporto tra che, dopo oltre due mesi, non riescono a trovare un punto d’incontro. “Lory Del Santo a me non piace per nulla. Non la trovo una persona sincera ed onesta. Anzi credo sia molto falsa e non credo in niente di quello che fa“, ha detto negli scorsi giorni l’attore.

“Lui è un furbo, attaccarmi lo rende forte perché gli permette di andare in video ecco il succo. Quando c’è lui è come avere un gufo sulle spalle. Lui è sempre pronto a lanciarmi frecce avvelenate. Per me è come il gobbo di Notre Dame”, è stata la replica della Del Santo. Un rapporto che, nel corso della 18esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, ha portato Nicolas ad esprimere, senza giri di parole, la propria opinione su Lory.

Nicolas Vaporidis durissimo con Lory Del Santo

Durante la 18esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis che ha vinto la sfida al televoto con Mercedesz Henger che ha abbandonato la Palapa, ha discusso nuovamente con Lory Del Santo e, nell’esprimere la propria opinione, è stato durissimo: “No, non la sopporto, la trovo artefatta, finta, bugiarda. Lei parla all’orecchio delle persone, è autocelebrativa, non ti lascia finire di parlare è teatrale”, ha detto l’attore.

Vaporidis, poi, ha aggiunto che, fuori dall’Isola dei Famosi e nella vita reale non la frequenterebbe non riuscendo a vedere in lei un pizzico di simpatia. “Questa donna per ma è finta e no, non la sopporto lo posso anche ripetere“, ha concluso.

