Alex Belli attratto da Soleil Sorge? Manila Suarez lo smaschera/ “Ti è piaciuta subito”

Alex Belli ha un debole per Soleil Sorge?

Alex Belli sta giocando la sua partita all’interno della casa del Grande Fratello Vip. È amico di Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, ma forma gruppo con Davide Silvestri e Soleil Sorge. L’attore sembra un grande stratega che sa come muoversi per non arrivare in nomination. Belli non ha nascosto la sua attrazione per Soleil Sorge, ma questo non sembra preoccupare la moglie Delia Duran che si è affrettata a giustificare pubblicamente le attenzioni del marito nei riguardi dell’influencer, come un comportamento dettato dal contesto che sta vivendo.

Mila Suarez "Ad Alex Belli piace Soleil Sorge"/ "Al GF Vip tradirà Delia Duran..."

Non è della stessa opinione Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli. La modella ha scritto, sulle pagine del settimanale DiPiù, una lettera all’attore, con cui è stata insieme per tre anni. Mila Suarez sostiene che Alex Belli non sia il principe azzurro che vorrebbe far credere.

Alex Belli: smascherato da Mila Suarez?

Nella lettera rivolta ad Alex Belli, Mila Suarez analizza il suo rapporto con Soleil Sorge, ed è certo che prima o poi l’attore tradirà sua moglie Delia Duran. “Caro Alex, anche se cerchi di controllare ogni tuo respiro nella Casa, la maschera sta scricchiolando e sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei: un infedele”, scrive la modella, sostenendo che Belli sia stato infedele sia con lei che con la prima moglie Katarina. E prosegue: “Soleil ti è piaciuta subito, l’ho capito da come l’hai sempre guardata… tu sei stato attratto da lei come una calamita con il ferro… Non sei il principe azzurro che vuoi far credere e sono pronta a scommettere che al Grande Fratello Vip prima o poi tradirai”.

Alex Belli si avvicina a Soleil Sorge/ La moglie Delia Duran tranquilla ma...

Il pubblico da casa, che non prova grande simpatia per l’attore, condivide il pensiero di Mila, sostenendo che Belli stia recitando una parte per arrivare in finale. Ricordiamo che l’attore ha diffidato l’ex compagna, ma non è da escludere che il GF possa chiedere a Delia Duran di confrontarsi con Mila Suarez.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge e Alex Belli inseparabili al GF Vip/ La moglie di lui Delia Duran...

© RIPRODUZIONE RISERVATA