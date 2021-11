Alex Belli confessa “Non riesce a dormire per Soleil Sorge”/ È innamorato o sta recitando?

Alex Belli: “Mi stupisco anche di Soleil sinceramente”

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sembrano aver raggiunto una tregua, nonostante entrambi abbiano dichiarato di volere l’altro fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera i due hanno chiacchierato a lungo in giardino: Abbiamo finalmente azzerato tutto, abbiamo avuto due giorni bellissimi, speriamo di averne di meravigliosi e di divertirci insieme”, ha detto l’imprenditore chiedendo alla ex di provare a essere amici. Il loro riavvicinamento però non è ben visto da alcuni dei vip: in particolare da Sophie Codegoni ed Alex Belli.

Secondo l’ex tronista quella di Gianmaria è una strategia per essere salvato dalla nomination: “Sono state usate parole ed accuse pesanti da parte di entrambi. Io do per scontato che nel momento in cui pensi determinate cose di una persona non hai stima di lei. Non mi capacito di come si azzeri tutto e si fanno cinque ore di chiacchierata. Non trovo coerenza in questo”, ha commentato Sophie. “Mi stupisco anche di Soleil sinceramente”, ha aggiunto l’attore.

Alex Belli geloso di Soleil Sorge?

Il riavvicinamento di Soleil e Gianmaria sembra aver destabilizzato Alex Belli. Nelle ultime ore l’attore si è confidato con la sua amica Katia Ricciarelli: “Sono andato a letto alle 5 perché non voglio andare a letto. Perché nel momento in cui vado a letto, chiudo l’occhio e non dormo. E comincio: come andrà? Cosa stanno facendo? cosa non stanno facendo? Per questo e per come… va a ledere quello che io sono come spensieratezza…”.

Stando alle sue parole sembra quindi che non sia riuscito a dormire perché si sarebbe chiesto cosa stavano facendo Soleil e Gianmaria. “Alex gelosissimo di Soleil” e “Ormai è preso completamente da lei”, hanno commentato due utenti su Twitter. Altri, invece, credono che Belli stia solo recitando una parte: “Alex non è mai uscito da Centovetrine” e “Fa finta di essere geloso per creare la CLIP”.

