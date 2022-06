Alex Belli debutta con Amore libero/ Delia Duran: “Il nostro mood per sempre…”

Grande fratello vip, Delia Duran si racconta dopo il reality: nozze all’orizzonte con Alex Belli?

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il triangolo amoroso condiviso insieme a Soleil Sorge e poi naufragato al Grande fratello vip 6, e ora Alex Belli e Delia Duran tornano al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? In un’intervista concessa a Novella 2000, la modella sudamericana, Delia Duran, è tornata a raccontarsi tra vita privata e progetti futuri, svelando in particolare di voler mettere su famiglia con Alex, dal momento che entrambi sono ufficialmente divorziati. Che le nozze per i promessi sposi siano quindi all’orizzonte? A tenere la modella vincolata inscindibilmente ad Alex Belli, secondo quanto lei stessa dichiara, è l’amore libero, senza limiti, filtri né censure, e una particolare passione sfrenata che i due “promessi sposi” del Grande fratello vip 6 nutrono per le donne. Non a caso Alex è reduce dall’annuncio del suo nuovo singolo realizzato da cantautore, dal titolo Amore libero, un brano che com’era prevedibile che accadesse ora desta clamore mediatico.

Delia Duran si apre su Amore libero, il nuovo progetto di Alex Belli

Nel frattempo, avanza incontrastato il successo social di Delia Duran, che continua ad attivarsi su Instagram come influencer marketing. Che il lavoro di influencer digitale sia in qualche modo per lei influenzato dagli haters e le critiche negative? “Assolutamente no -è la pronta replica di Delia-, i commenti negativi fortificano. Al di là degli haters di cui mi interessa poco, ho un bel rapporto con i social network. Anche perché è un modo per comunicare quello che faccio, lo stile che indosso. Per fortuna c’è anche tanta gente che mi vuole bene e mi riempie di complimenti”.

E un’altra domanda sorge ora spontanea: che ci siano in cantiere dei progetti futuri di coppia per i promessi sposi? “L’unica cosa che posso dire e mi fa molto piacere farlo è che è uscito un brano scritto da Alex -rimarca quindi Delia Duran-, che si chiama Amore Libero. Sta piacendo tantissimo, anche perché è e sarà il nostro mood per sempre”. Tra i versi di Amore libero, in particolare si legge testualmente:

Voglio un amore libero, libero

Fai l’amore libero

Ti senti più libero

Chissenefrega dei contabili

E delle giustificazioni

Non cerco scusa neanche alibi

Io gioco senza condizioni”.











