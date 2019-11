Alex Belli e Delia Duran/ Aggressione e denuncia: i dettagli a Live non è la D’Urso

Si torna a parlare di Alex Belli e Delia Duran che, dopo aver partecipato a Temptation Island Vip, sono stati vittima di un’aggressione. L’attore e modello e la sua dolce metà sono ancora scossi per quanto accaduto solo pochi giorni fa. Ricordiamo, infatti, che Alex e Delia sono stati aggrediti “all’uscita dal Tribunale di Ravenna, al termine della prima udienza del loro divorzio.” aveva raccontato Belli. L’uomo è stato poi denunciato dall’ex moglie che ha anche subito dei dai danni fisici per la collusione con l’uomo. Oggi, come annunciato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, si parlerà proprio della coppia e di questa aggressione che li ha purtroppo visti protagonisti. Il tutto accadrà nel corso della nuova puntata di Live non è la D’Urso, oggi 4 novembre in prima serata su Canale 5.

Alex Belli e Delia Duran, i dettagli sull’aggressione a Live non è la D’Urso?

Alex Belli e Delia Duran hanno temuto di dover concludere l’avventura a Temptation Island Vip da separati, invece questa esperienza ha solo rinforzato il loro amore. Peccato che, subito dopo Temptation, la coppia abbia dovuto affrontare un brutto imprevisto. L’aggressione dell’ex marito di Delia ha scosso profondamente entrambi ma soprattutto la Duran. “Quell’uomo ha aperto la portiera della nostra auto, tentato di tirarmi fuori, e scaraventato a terra Delia, che nel frattempo era intervenuta. – ha raccontato Alex Belli – All’ospedale ci hanno dato qualche giorno di prognosi per degli ematomi e delle escoriazioni; Delia nel cadere ha battuto il coccige e si è slogata un polso.” Questa sera, a Live non è la D’Urso, i dettagli di questa aggressione.

