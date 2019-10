Alex Belli e Delia Duran “bebè in arrivo?”/ Aggrediti dall’ex marito: “denunciato”

Alex Belli e Delia Duran in questi giorni hanno raccontato per la prima volta di una terribile aggressione subita dall’ex marito della bellissima attrice e modella venezuelana. L’attore di Centrovetrine ne aveva già parlato, ma questa volta dalle pagine del settimanale Oggi è entrato nei dettagli raccontando quanto accaduto. “Siamo stati aggrediti dall’ex marito di Delia all’uscita dal Tribunale di Ravenna, al termine della prima udienza del loro divorzio” – ha sottolineato l’attore, che ha poi raccontato per filo e per segno come si è svolta questa aggressione. “Quell’uomo ha aperto la portiera della nostra auto, tentato di tirarmi fuori, e scaraventato a terra Delia, che nel frattempo era intervenuta” ha detto Belli che con la fidanzata Delia Duran sono stati costretti anche a recarsi all’ospedale.

Alex Belli e Delia Duran: “ci hanno dato qualche giorno di prognosi”

Dopo l’aggressione subito dall’ex marito di Delia Duran, Alex Belli e la fidanzata si sono recati anche all’ospedale come ha raccontato al settimanale Oggi: “ci hanno dato qualche giorno di prognosi per degli ematomi e delle escoriazioni; Delia nel cadere ha battuto il coccige e si è slogata un polso”. Naturalmente una volta usciti dall’ospedale la coppia ha deciso di denunciare l’uomo per stessa ammissione dell’attore: “ovviamente lo abbiamo denunciato”. L’attore di Centovetrine, reduce dall’esperienza di Temptation Island Vip, ha rivelato però che non è la prima volta che quest’uomo aggredisce la ex moglie. Già in passato Delia ha dovuto subire violenza dall’ex marito come ha spiegato Alex Belli: “è successo qualche mese fa, quando Delia era tornata nella sua casa di proprietà, in cui continua a vivere il suo ex con la nuova compagna. Lei era andata a prendere le sue cose, i suoi vestiti – che peraltro vengono usati da quest’altra donna -, ma le è stato impedito ed è stata aggredita anche in quell’occasione”.

Alex Belli e Delia Duran: “Temptation Island non è stato facile”

Alex Belli e Delia Duran al settimanale Oggi hanno parlato anche della recente esperienza televisiva di Temptation Island Vip da cui sono usciti insieme più innamorati di prima. Il loro amore ha resistito a tutte le tentazioni, anche se la coppia non nasconde che non è stato assolutamente facile. “È stato traumatico” ha detto l’attore di CentoVetrine, che ha proseguito dicendo: “questo reality lascia degli strascichi. A noi ha donato la consapevolezza che ci amiamo, però non è stato facile”. La coppia, dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, non nasconde che ha rivisto tutte le puntate: “abbiamo trascorso giorni interi a rivedere le puntate, e talvolta litigato”, ma il loro amore è stato più forte di tutto al punto che Delia ha rivelato in esclusiva ad Oggi: “Amo Alex e desideriamo un bimbo”. L’attore di Centovetrine però ha subito frenato la bella modella: “ora non riusciremmo a tenere neanche un cane, ma tra un anno sono certo che saremo ancora più innamorati”.



